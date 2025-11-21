Abascal reta a Azcón a convocar elecciones en Aragón, pero le avisa de que sería "una torpeza"

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha retado este viernes al presidente de Aragón, Jorge Azcón, a convocar elecciones autonómicas ante el bloqueo para aprobar los presupuestos, pero le ha avisado de que sería "una torpeza".

El jefe del Ejecutivo autonómico ya ha adelantado que habrá elecciones si las cuentas no salen adelante, tal y como ha ocurrido en Extremadura. Vox no tiene intención de respaldar el proyecto de presupuestos porque entienden que los 'populares' no tienen en cuenta sus exigencias en materia de políticas verdes, de inmigración o de menor fiscalidad.

"Azcón sabrá", ha declarado Abascal ante los medios de comunicación en Coria (Cáceres), donde ha agregado que si el presidente autonómico "no quiere llegar a un acuerdo y quiere cometer esa torpeza", lo "lamenta". "Pero la responsabilidad es suya, y tiene al PSOE para llegar a acuerdos en esas políticas que comparten", ha zanjado.