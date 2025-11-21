Abascal afirma que las negociaciones para la investidura de Llorca están en marcha y espera que "lleguen a buen puerto"

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que las negociaciones en la Comunitat Valenciana para elegir nuevo presidente de la Generalitat, "están en marcha" y ha mostrado su confianza en que "puedan llegar a buen puerto".

Así se ha referido Abascal en declaraciones a los medios este viernes en la localidad cacereña de Coria, sobre las negociaciones para la investidura del secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Lo que espero es que el Partido Popular reflexione y no cometan la torpeza que ha cometido la señora Guardiola en Extremadura", ha resaltado el dirigente de Vox, quien ha señalado que existen "elementos indispensables" para aprobar una investidura, a los que en caso de la Comunitat Valenciana añaden el "compromiso con la construcción de las infraestructuras y de las obras hidráulicas que eviten que la tragedia de Valencia vuelva a repetirse".

Y es que, según ha considerado Abascal, "esa tragedia ocurrió porque el PSOE, al calor de los pactos que tenía con el PP en Bruselas, impidió la construcción de las presas y de las obras que habían evitado la muerte de más de 200 españoles en Valencia", algo que no van "a olvidar".

Santiago Abascal ha señalado que "el señor Mazón ha asumido su responsabilidad con la dimisión, por las equivocaciones que pudo tener esos días", pero a su juicio, Pedro Sánchez, que ha tenido "una responsabilidad criminal por paralizar esas obras" y "por no enviar ayuda", "sigue en su puesto", ha lamentado.