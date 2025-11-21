Espana agencias

Abascal afirma que las negociaciones para la investidura de Llorca están en marcha y espera que "lleguen a buen puerto"

Guardar

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha asegurado este viernes que las negociaciones en la Comunitat Valenciana para elegir nuevo presidente de la Generalitat, "están en marcha" y ha mostrado su confianza en que "puedan llegar a buen puerto".

Así se ha referido Abascal en declaraciones a los medios este viernes en la localidad cacereña de Coria, sobre las negociaciones para la investidura del secretario general del PPCV y candidato 'popular' para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca.

"Lo que espero es que el Partido Popular reflexione y no cometan la torpeza que ha cometido la señora Guardiola en Extremadura", ha resaltado el dirigente de Vox, quien ha señalado que existen "elementos indispensables" para aprobar una investidura, a los que en caso de la Comunitat Valenciana añaden el "compromiso con la construcción de las infraestructuras y de las obras hidráulicas que eviten que la tragedia de Valencia vuelva a repetirse".

Y es que, según ha considerado Abascal, "esa tragedia ocurrió porque el PSOE, al calor de los pactos que tenía con el PP en Bruselas, impidió la construcción de las presas y de las obras que habían evitado la muerte de más de 200 españoles en Valencia", algo que no van "a olvidar".

Santiago Abascal ha señalado que "el señor Mazón ha asumido su responsabilidad con la dimisión, por las equivocaciones que pudo tener esos días", pero a su juicio, Pedro Sánchez, que ha tenido "una responsabilidad criminal por paralizar esas obras" y "por no enviar ayuda", "sigue en su puesto", ha lamentado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Piden nueve años de cárcel para dos acusados de perseguir con machete y rajar el rostro a un varón

Piden nueve años de cárcel

El TSXG ratifica la condena de 28 años a un hombre por agredir sexualmente a las dos hijas de su pareja

Infobae

Piden nueve años de cárcel para un joven acusado de violar a una menor tras la Feria de Abril de Ciudad Real

Piden nueve años de cárcel

Rueda, "honrado" de ir al acto del Toisón de Oro: "Un gesto que recuerda el valor de nuestra historia e instituciones"

Rueda, "honrado" de ir al

Pradales pide un liderazgo europeo que supere visiones estatales y aproveche capacidades de "naciones sin estado"

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Óscar López, tras la condena

Óscar López, tras la condena al fiscal general del Estado por revelación de secretos del novio de Ayuso: “Lo que no nos pueden pedir es que nos chupemos el dedo”

Una mujer de El Salvador pide la nacionalidad española por su origen sefardí y reclama que el silencio de la administración debe interpretarse como un ‘sí’: la justicia lo rechaza

La jueza de la DANA llama a declarar como testigos a los escoltas y el chófer de Mazón para saber si “oyeron algunas llamadas”

Jose Luis Martínez Almeida pide al delegado del Gobierno “que aclare si las saunas del suegro financiaron las primarias de Pedro Sánchez”

Ayuso reacciona a la condena al fiscal general: “El 20 de noviembre de 2025 pasará a ser un día histórico para la democracia. Son hechos propios de una dictadura”

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Juanma Lorente, abogado laboralista: “Prepararte unas oposiciones estando de baja no está prohibido”

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 3

Sebastián Ramírez, abogado: “La empresa está obligada a darte tu cesta de Navidad cada año”

David Jiménez, abogado y economista, explica cuánto tiempo puede estar una casa a nombre de un fallecido

DEPORTES

Sonia Bermúdez anuncia las 25

Sonia Bermúdez anuncia las 25 convocadas para la final de la Nations League femenina: Edna Imade es la gran novedad

Andrés Iniesta tras el nacimiento del NSN Cycling Team: adiós a la presencia israelí y nuevo proyecto con acento español

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”