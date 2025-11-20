Tribunal de Derechos Humanos revisará la sentencia del TC que obligó a la Esclavitud del Cristo a admitir mujeres

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha notificado la admisión a trámite del recurso presentado por la Esclavitud del Santísimo Cristo de la Laguna y el Obispado de Tenerife contra la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) de noviembre de 2024 que imponía la reforma de los estatutos de la Hermandad para permitir el ingreso de una demandante, Teresa Laborda, a quien no se le permitiía participar por ser mujer.

La Esclavitud y el Obispado sostienen en un comunicado conjunto que la decisión del Constitucional, que revoca una sentencia previa del Tribunal Supremo de 2021 favorable a la Hermandad, supone una "grave injerencia" del Estado y una "vulneración" de los principios constitucionales de neutralidad y aconfesionalidad, que desemboca en una denegación de los derechos fundamentales de libertad religiosa y de asociación.

El recurso se fundamenta en los artículos 9 y 11 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y en la jurisprudencia del propio TEDH, que prohíbe a los poderes públicos obligar a una comunidad religiosa a admitir o excluir miembros.

Las instituciones demandantes defienden que la autonomía religiosa y el derecho de libre organización --reconocidos por la Constitución Española y por la jurisprudencia del TC, anterior a la sentencia recurrida-- amparan a la Hermandad, con más de 1.000 miembros, para mantener sus estatutos conforme a su identidad histórica y canónica desde su fundación en 1659.