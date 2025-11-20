Espana agencias

Tesorero de la entidad que financió las primarias de Sánchez niega desvíos de dinero al PSOE: Absolutamente ninguno

Pedro Luis Egea, extesorero de la asociación Bancal de Rosas, encargada de canalizar las donaciones que financiaron la campaña del jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, para las elecciones primarias del PSOE de 2017, ha negado este jueves que desviara dinero al partido, si bien ha admitido que el procedimiento utilizado para recopilar las aportaciones no fue el "habitual".

"Absolutamente ninguno", ha respondido al ser preguntado por el senador de Vox Ángel Pelayo Gordillo sobre si puede asegurar que "ni un solo euro" de Bancal de Rosas acabó en Ferraz, durante su comparecencia en la comisión del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo'.

Egea ha explicado que la entidad utilizó dos fórmulas para canalizar las donaciones, todas ellas provenientes de "personas físicas" y no "jurídicas": por un lado, una serie de ingresos en cuenta bancaria, "legalmente reconocida" y "registrada", en la que se exigía la identificación de los aportantes; y otra a través de una plataforma telemática, "contratada por un tercero", en la que se registraban los nombres y el DNI de los aportantes, ha subrayado.

Se trata, según sus palabras, de un procedimiento "novedoso" que a algunos les "descolocaría". "No es habitual, se lo admito", ha reconocido a preguntas de la senadora de Unión del Pueblo Navarro (UPN) María del Mar Caballero.

"Ese nuevo procedimiento, que no debió ser tan malo porque el partido lo asume como propio, facilita que se cree un mecanismo interno, y a partir de ese momento, la financiación de esas candidaturas, que en aquel momento fueron tres, se financian internamente por dentro del partido. Pero hasta aquel momento no existía ese mecanismo", ha indicado.

Después, ha manifestado que la entidad no daba dinero "a nadie", sino que se encargaba de afrontar "unos gastos" que posteriormente se le pagaban a las personas "correspondientes", todas ellas vinculadas a la candidatura de Sánchez.

128.000 EUROS

En total, Bancal de Rosas recaudó cerca de 128.000 euros a través de "miles" de donaciones, ninguna de ellas a procedentes del extranjero, que fueron destinados a la cobertura de gastos de la campaña, como viajes, desplazamientos, el arrendamiento de una oficina para la candidatura, profesionales que "aportaron" su conocimiento para la campaña de Sánchez y el coste de la propia plataforma para la recaudación de fondos, ha trasladado Egea.

Y ha subrayado que la gran mayoría de las donaciones fueron pequeñas, de cantidades entre los 50 y los 70 euros, a excepción de "alguna" de más de 3.000 euros.

El extesorero de Bancal de Rosas ha asegurado que nunca tuvo relación con Pedro Sánchez, como tampoco con el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, y que estos tampoco la tuvieron con la propia organización. "No tuvimos ninguna comunicación con el PSOE, no existen comunicaciones con el PSOE", ha agregado.

"Pedro Sánchez no participó en la creación y en la organización tampoco. No tuve ninguna relación durante la vida de la asociación. No coincidí ningún día con Pedro Sánchez, nunca", ha garantizado.

