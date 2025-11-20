Espana agencias

TC admite el recurso de amparo por la expulsión de diputadas socialistas por Le Senne en el parlamento balear

La Sala Primera de la Sección Primera del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por las diputadas socialistas y miembros de la mesa del Parlament balear, Mercedes Garrido y Pilar Costa, por su expulsión de la sala de plenos por parte del presidente de la Cámara, Gabriel Le Senne (Vox), el 15 de octubre de 2024.

Según ha recordado el PSIB en un comunicado, en aquella jornada, las diputadas socialistas llevaban puesta una camiseta con una imagen de las Rojas del Molinar (un grupo de represaliadas por el franquismo), y tuvieron que abandonar la sala por orden de Le Senne, cuando ellas se negaron a cambiar de vestimenta.

Este es el segundo recurso de amparo interpuesto por las socialistas ya que en junio de 2024 ya se interpuso otro -que también fue admitido a trámite por el Constitucional- cuando Le Senne rompió la imagen de Aurora Picornell del ordenador de Garrido y expulsó a las diputadas.

Según indica ahora la providencia del TC, la admisión a trámite se da porque se aprecia "que concurre una especial trascendencia constitucional puesto que el recurso plantea un problema, o afecta una faceta, de un derecho fundamental sobre el cual no hay doctrina en este Tribunal". Además, recoge que el asunto planteado "transciende del caso concreto, porque podría tener unas consecuencias políticas generales".

El PSIB ha celebrado la decisión adoptada por el Constitucional y, al respecto, Costa ha advertido que, además de una "clara vulneración de derechos fundamentales" hacia ellas como diputadas, "en el fondo del asunto hay una obsesión para ir contra la memoria democrática de las Islas".

En este sentido, ha añadido que un claro ejemplo de esta conducta es "el acuerdo que hay entre PP y Vox para derogar la Ley, que en estos momentos está en trámite, a pesar de que el PP traicionó su propia palabra cuando pactó con la izquierda que continuaría la vigencia de esta normativa".

Costa también ha afirmado que la admisión a trámite del recurso de amparo por parte del TC no es "fútil", ya se da en "muy pocos casos", y en este caso se ha hecho porque se reconoce que puede haber "una posible vulneración de derechos fundamentales" sin precedentes en España.

La providencia da al presidente del Parlament un plazo máximo de diez días para que remita certificación o fotocopia del expediente o actuaciones que se hayan practicado respecto a las decisiones de Le Senne, adoptadas en el pleno de 15 de octubre de 2024 y en la Mesa y la Junta de Portavoces del 23 de octubre de 2024.

Cabe recordar que Le Senne expulsó del pleno, el pasado 15 de octubre de 2024, a las vicepresidenta segunda y secretaria segunda de la Mesa, Mercedes Garrido y Pilar Costa, respectivamente, tras persistir éstas en su voluntad de lucir en la Mesa, durante el debate de enmiendas a la totalidad a la derogación de la ley de memoria, camisetas con la imagen de Aurora Picornell y las Rojas del Molinar.

El presidente de la Cámara tomó esta decisión después de proponer a Garrido y Costa que ocuparan algunos de los escaños que emplean cuando hacen preguntas al Govern si querían seguir luciendo las prendas.

Tras llamarlas al orden y éstas negarse a abandonar la Mesa fueron expulsadas y, tras ellas, todos los diputados de PSIB, MÉS per Mallorca, Més per Menorca y Unidas Podemos abandonaron la sala.

