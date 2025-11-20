Espana agencias

Puigdemont sobre los 50 años de la muerte de Franco: "El franquismo sigue presente"

El expresidente de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, ha asegurado que "el franquismo sigue presente" pese a celebrarse este jueves 50 años de la muerte del dictador Francisco Franco.

"Pese a la propaganda de medio siglo hablando de transición modélica, el franquismo sigue presente, como el dinosaurio de Monterroso", ha subrayado en un apunte en X recogido por Europa Press.

Según Puigdemont, Franco ya avisó de que lo dejaría todo "atado y bien atado, que últimamente significa 'togado y bien togado", por lo que considera que es un engaño y una farsa --textualmente-- hablar de que hubo una evolución ejemplar de la dictadura a la democracia.

También ha lamentado otras cuestiones como "la imposición de una monarquía decidida por Franco simulando que era la voluntad popular, y el pacto entre la mayoría de fuerzas antifranquistas y el régimen franquista como si fuera reconciliación cuando, en realidad, era para no alterar las bases del poder español".

Ante ello, ha criticado que este jueves haya quien, desde un lado al otro, expliquen que la muerte de Franco "en una cama, con el Rey que él eligió a punto de ser coronado y con la garantía de que sus crímenes quedarían impunes, fue una victoria épica de la democracia".

