Espana agencias

Prisión para un hombre al que investigan por drogar a una mujer y abusar de ella, en Málaga

Guardar

El Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Málaga acordó la pasada semana el ingreso en prisión provisional sin fianza para un hombre, al que se le investiga por una supuesta agresión sexual a una mujer y por si presuntamente antes le había suministrado alguna sustancia.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), precisando que el hombre pasó el pasado viernes 14 de noviembre a disposición de dicho juzgado, que estaba de guardia ese día y que le investiga por una supuesta agresión sexual.

El hombre invitó a la mujer a almorzar en su domicilio, donde la víctima se percató de que en la vivienda había una especie de camilla, que él le dijo que era para masajes y se ofreció a darle uno, lo que ella aceptó, según la información adelantada por Diario 'SUR'.

Así, tras el almuerzo se tumbó en la camilla para el masaje y se quedó dormida. Al despertar, comprobó que había sido agredida sexualmente, según su versión, señala el rotativo, y acudió a la Comisaría de Torremolinos-Benalmádena para denunciar y advertir sus sospechas de haber sido narcotizada para anular su voluntad.

Por eso, el juzgado investiga al hombre, que es funcionario administrativo en una comisaría, por la supuesta agresión sexual a la mujer y sobre si le suministró alguna sustancia y qué tipo, han indicado desde el TSJA.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP cita en diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado tras su salida de la cárcel

El PP cita en diciembre

Tezanos celebra ser citado por el Senado e irá con intención de "desmentir infundios y falsedades" sobre el CIS

Tezanos celebra ser citado por

Hija de la víctima mortal del incendio de Ibiza revela amenazas de la acusada: "No sabéis con quién estáis jugando"

Hija de la víctima mortal

Tesorero de la entidad que financió las primarias de Sánchez niega desvíos de dinero al PSOE: Absolutamente ninguno

Tesorero de la entidad que

Juan Lobato sostiene que "tendría sentido que fueran antes las elecciones generales" que las autonómicas

Juan Lobato sostiene que "tendría
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Pamplona por activar

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los trabajos mejor y peor pagados en España: de los 17.000 euros de un auxiliar de enfermería a los 150.000 de un director de hospital

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Mensik da el primer punto a los checos

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis