Espana agencias

Pisarello (Comunes), tras la condena del TS a García Ortiz: "Hay ámbitos en los que el franquismo pervive con descaro"

Guardar

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha alertado que "el franquismo pervive con descaro" en ámbitos institucionales tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

"El fiscal general defenestrado sin pruebas y la pareja de Ayuso indemnizada", ha recriminado mediante un mensaje en la red social 'X', en relación al fallo que impone el Supremo al fiscal general dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, el pago de una multa de 7.200 euros e indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pisarello, coportavoz de los Comunes, ha lanzado que "para esto sirve controlar al Supremo por la puerta de atrás, como quería hacer el PP" y que a "50 años de muerto Franco, sigue habiendo ámbitos en los que el franquismo pervive con descaro".

El eurodiputado de esta formación, Jaume Asens, también ha criticado esta condena y ha dicho que "para celebrar el 20-N" --la efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco--, el Tribunal Supremo "hace un guiño al viejo franquismo". "Protege a Ayuso y condena sin una sola prueba al Fiscal General del Estado por desmentir fake news", ha zanjado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PP afirma que Page cuenta con 8 diputados en el Congreso que "podrían hacer caer a Sánchez" y así convocar elecciones

El PP afirma que Page

Sánchez insta a defender la democracia ante "abusos de poder" y quienes se creen con derecho a "amordazarla"

Sánchez insta a defender la

Podemos asegura que las palabras de Matutes sobre Franco son "coherentes" por haber ejercido un "poder oligárquico"

Podemos asegura que las palabras

La Junta Electoral Central obliga a la extremeña a admitir una denuncia del PSOE por una entrevista a Guardiola

Infobae

El juez homologa el plan de reestructuración de Atunlo O Grove y avala su aplicación inmediata

El juez homologa el plan
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Las reacciones a la condena

Las reacciones a la condena del Fiscal General del Estado, en directo| Feijóo asegura que García Ortiz “fue un peón en la estrategia política del Ejecutivo” y pide la dimisión de Sánchez

Ayuso, “muy satisfecha” tras la condena al fiscal general, aprovecha para atacar al Gobierno: “En ese banquillo, según Sánchez, se sentaba él mismo”

Un policía de Alicante lesiona a un peatón que le dijo que no tenía “ni idea” de dirigir el tráfico: es condenado a pagar 5.000 euros de indemnización

El Gobierno “respeta” el fallo sobre el Fiscal General del Estado, pero no lo comparte y llama a la calma: “La discrepancia no puede conllevar una desconfianza en las instituciones”

El PP se pronuncia tras la inhabilitación del Fiscal General del Estado: “Sánchez tiene que pedir perdón a los españoles, dimitir y convocar elecciones”

ECONOMÍA

Endulzar la Navidad saldrá caro:

Endulzar la Navidad saldrá caro: Hipercor es el supermercado que más ha subido los dulces navideños, un 20%, frente al 9% de Mercadona

Estos son los números ganadores del Sorteo 4 de Super Once

La guerra de las empresas por fichar talento disparará los salarios una media del 5% en 2026

Bruselas propone crear planes de pensiones privados dentro de las empresas: cómo funciona esta medida en otros países

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Granollers y Martínez sellan el pase de la Armada a semifinales

España necesita del dobles, pero certifica su pase a las semifinales de la Copa Davis tras vencer a República Checa

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”