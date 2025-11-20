Pisarello (Comunes), tras la condena del TS a García Ortiz: "Hay ámbitos en los que el franquismo pervive con descaro"

El secretario primero de la Mesa del Congreso y diputado de Sumar, Gerardo Pisarello, ha alertado que "el franquismo pervive con descaro" en ámbitos institucionales tras la condena impuesta por el Tribunal Supremo (TS) contra el fiscal general, Álvaro García Ortiz.

"El fiscal general defenestrado sin pruebas y la pareja de Ayuso indemnizada", ha recriminado mediante un mensaje en la red social 'X', en relación al fallo que impone el Supremo al fiscal general dos años de inhabilitación por un delito de revelación de secretos, el pago de una multa de 7.200 euros e indemnizar con 10.000 euros a Alberto González Amador, novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso.

Pisarello, coportavoz de los Comunes, ha lanzado que "para esto sirve controlar al Supremo por la puerta de atrás, como quería hacer el PP" y que a "50 años de muerto Franco, sigue habiendo ámbitos en los que el franquismo pervive con descaro".

El eurodiputado de esta formación, Jaume Asens, también ha criticado esta condena y ha dicho que "para celebrar el 20-N" --la efeméride de la muerte del dictador Francisco Franco--, el Tribunal Supremo "hace un guiño al viejo franquismo". "Protege a Ayuso y condena sin una sola prueba al Fiscal General del Estado por desmentir fake news", ha zanjado.