Nuevo intento de acuerdo este viernes en el caso del hombre que mató a su exmujer delante de sus hijos en Baiona en 2023

La sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra ha fijado para este viernes una vista para llegar a un posible acuerdo de conformidad en el caso de Ángel R.D., acusado de matar a su exmujer, Beatriz L.G., delante de sus hijos, a las puertas de la casa de ella en Baiona en 2023.

Ya el pasado mes de septiembre las partes fueron citadas para intentar un acuerdo y que el acusado se conformase con una pena rebajada a cambio de aceptar los hechos, de manera que no fuera necesario el juicio. Una medida especialmente pensada para tratar de reducir en lo posible el impacto que una causa tan mediática pudiera tener en los hijos menores de la pareja.

Pero finalmente ese acuerdo no fue posible y el procesado, para quien la Fiscalía pide inicialmente 33 años de cárcel, renunció a su abogado defensor porque, según alegó ante el tribunal, no hacía "nada".

Ahora, a pocos días de la fecha fijada para el juicio con tribunal de jurado (previsto para el 24 de noviembre), se hará un nuevo intento de acuerdo.

La Fiscalía atribuye a Ángel R.D. un delito de asesinato con la agravante de parentesco y de género, y dos delitos de lesiones psíquicas graves cometidos sobre sus hijos (de 6 y 9 años en el momento de los hechos), que presenciaron el asesinato de su madre, con la agravante de parentesco.

La tragedia ocurrió a última hora de la tarde del 5 de febrero de 2023, cuando el acusado llevó a sus hijos de vuelta con su madre, de la que estaba separado, a su domicilio de Baiona. Cuando Beatriz salió al encuentro, el acusado la atacó con un cuchillo y con un hacha, sin que ella tuviera oportunidad de escapar, y en presencia de los niños.

Por estos hechos pide penas que suman 33 años de cárcel (la acusación particular eleva las penas a 35 años), la privación de la patria potestad, la prohibición de acercarse o comunicarse con sus hijos y la prohibición de residir en Baiona durante 30 años. Con respecto a la responsabilidad civil, solicita indemnizaciones que suman más de medio millón de euros.