Ingresa en prisión el guardia civil detenido en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

El guardia civil detenido el pasado domingo en el Puerto de Bilbao con unos 120 kilos de cocaína en el coche patrulla ha ingresado en prisión por orden del juez, según ha informado la delegada del Gobierno en el País Vasco, Marisol Garmendia.

En declaraciones a los medios en Bilbao, donde Garmendia ha acompañado a la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en un acto de la Fundación Ramón Rubial, la delegada del Gobierno ha explicado que Asuntos Internos de la Guardia Civil llevaba tiempo investigando al agente, que "finalmente ha sido detenido, puesto a disposición judicial y ya está en prisión".

Marisol Garmendia ha señalado que se trata de un agente "veterano" de la Guardia Civil que trabajaba desde hacía tiempo en el Puerto de Bilbao y ha reconocido que para el Cuerpo ha sido "una sorpresa y un gran golpe".

Tras insistir en que Asuntos Internos de la propia Guardia Civil "venía siguiéndole" desde hace tiempo, ha informado que también se ha registrado su domicilio en Cantabria y "ya está en prisión".

Por su parte, fuentes de la Guardia Civil han informado a Europa Press que la operación sigue abierta y continúan investigando los hechos.