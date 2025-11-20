Illa pide defender la democracia "cada día" por los que se sacrificaron para conseguirla

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha pedido defender y ejercer la democracia "cada día", en lo que considera un deber para recordar a aquellos que se sacrificaron para conseguirla.
Lo ha dicho en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, con motivo de la conmemoración de la muerte del dictador Francisco Franco, este jueves hace 50 años, momento en que, para el presidente, se abrió un "futuro de esperanza".
"La muerte del dictador Franco, hace 50 años, abría un futuro de esperanza. Nuestro deber es recordar a todos los que se sacrificaron para que hoy podamos vivir en democracia. La democracia no es ningún regalo: hay que defenderla y ejercerla cada día", ha expresado Illa.
Últimas Noticias
Sumar admite preocupación por el caso Cerdán pero deja claro que no afecta al Gobierno, que continuará hasta 2027
Ingresa en prisión el guardia civil detenido en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla
Junqueras asegura que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos"
El juicio de la primera pieza separada del 'caso Mediador' arranca el 22 de enero en Tenerife
El TS fija que los responsables subsidiarios solo responden en Hacienda ante la insolvencia de los solidarios
MÁS NOTICIAS