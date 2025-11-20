Hija de la víctima mortal del incendio de Ibiza revela amenazas de la acusada: "No sabéis con quién estáis jugando"

Una de las hijas del anciano que murió en la vivienda incendiada en ses Païsses (Ibiza) en agosto de 2023 ha revelado este jueves amenazas por parte de la mujer que se sienta ahora en el banquillo de los acusados y que se enfrenta a una condena de prisión permanente revisable.

"Os habéis reído de mi, pero no sabéis con quién estáis jugando. Quiero que me paguéis 500 euros o si no, os vais a enterar", ha recordado que le dijo por teléfono poco después de un intento de suicidio de su pareja --también hijo de la víctima-- y cuando habían logrado que se fuera de casa, donde se había instalado.

Ha sido en la sesión del juicio con jurado que sigue este jueves en la Audiencia Provincial contra una mujer, para quien la Fiscalía reclama una condena de prisión permanente revisable, acusada de prender fuego a una vivienda el 3 de agosto de 2023 en la que vivían dos personas mayores, una de las cuales falleció.

"Tendría que haber denunciado y cambiado la cerradura, pero no sabía que había una persona que nos iba a hacer daño. La maldad existe. Cuando me avisaron, supe que el incendio había sido provocado. Tuve miedo por mis hijos y por mi hermana. Sabía que nos odiaba y que iba a ir a por todos", ha añadido.

La hija de la víctima ha explicado también que su padre, el día que su hijo sufrió un intento autolítico y tuvo que ser trasladado al hospital, ya le había pedido que se deshicieran de la acusada. "Sácame este bicho de aquí. Esta tía me está pidiendo las cuentas", ha recordado que le dijo. También su marido le advirtió sobre la mujer: "¿A quién habéis metido en casa?".

En su declaración como testigo, la hija de la víctima mortal ha asegurado que la acusada tenía llaves de la vivienda y ha indicado, además, que desde que la acusada se había instalado en la vivienda habían desaparecido cosas como una alianza.

La mujer se ha detenido en la relación de la acusada con su hermano y en la constante presencia en la vivienda, a pesar de que hacía pocos días que la conocían. "Nos empezó a preocupar. En diez días estaba ya tomando decisiones que la familia no autorizaba. Pasó de ayudar a instalarse en casa", ha recordado.

También ha declarado como testigo el hijo de la acusada, que a preguntas del letrado de su defensa ha indicado que su madre había sufrido un intento de atropello por parte de una expareja, por lo que evitaba salir de casa a horas concurridas. También ha apuntado que es frecuente que su madre use gorras o pañuelos. Cabe recordar, sobre esto, que los investigadores que han depuesto en el juicio han llamado la atención sobre el hecho de que las cámaras de seguridad captaran a la mujer, la noche del incendio, saliendo de casa con el rostro oculto tras un velo.

JUICIO CON JURADO

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde el pasado lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.