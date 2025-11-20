Feijóo insta a Sánchez a pedir perdón por la "burda operación política" tras la condena al fiscal general

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha instado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, a pedir perdón a los españoles por la "burda operación política", tras la decisión del Tribunal Supremo de condenar al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación. Según ha recalcado, "esta anomalía pesará siempre" sobre él.

En concreto, el TS ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra Alberto González Amador --pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso--, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.

En un mensaje en su cuenta oficial de la red social 'X', que ha recogido Europa Press, Feijóo ha subrayado que "por primera vez en democracia, un fiscal general del Estado ha sido condenado en el cargo".

"Esta anomalía pesará siempre sobre Sánchez. Ya solo puede evitar un mayor bochorno institucional pidiendo perdón a los españoles por esta burda operación política y mostrando su respeto al Tribunal Supremo", ha declarado el presidente del PP.

TELLADO DICE QUE EL FALLO TAMBIÉN INHABILITA A SÁNCHEZ

También el secretario general del PP, Miguel Tellado, ha emplazado al jefe del Ejecutivo a pedir perdón tras la decisión del Supremo y ha subrayado que ese fallo "inhabilita" también al presidente del Gobierno a seguir.

Tellado ha recordado las declaraciones de Sánchez hace meses preguntándose quien iba a pedir disculpas y perdón a García Ortiz. "'¿Quién va a pedir perdón al fiscal?' Nadie, señor Sánchez. Quien tiene que pedir perdón es usted a los españoles por perturbar la normalidad democrática de este país", ha declarado en la misma red social.

En este sentido, el 'número dos' del PP ha subrayado que el presidente del Gobierno "debe seguir el camino de su fiscal general". "La inhabilitación de Álvaro García Ortiz inhabilita al presidente del Gobierno a seguir", ha aseverado.

"LA VERDAD SE HA IMPUESTO"

Por su parte, la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha recordado que en su día Sánchez dijo que "la verdad se impondrá" y ha destacado que "la verdad se ha impuesto": "el fiscal general del Estado condenado e inhabilitado". "Quien tiene que perseguir los delitos, los ha cometido. La degeneración sanchista es total, pero la ley es igual para todos", ha apostillado.

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Ester Muñoz, ha enumerado las personas imputadas que rodean a Sánchez y ha afirmado que el "primer agraciado" es el fiscal general. "Condenado por el TS por revelación de secretos. Inhabilitado 2 años. El fallo ha sido 5-2", ha apostillado.

La vicesecretaria de Política Social del PP, Carmen Fúnez, ha resaltado que es un fallo "histórico": "el fiscal general del borrado, inhabilitado". Además, ha recordado que Pedro Sánchez "exigió disculpas de todos para el hoy condenado García Ortiz. Pues ahora tendrá que ser él quien pida perdón a los españoles por tanta corrupción. "La degradación es insoportable. España merece otro Gobierno", ha añadido en la misma red social.

También se ha pronunciado la portavoz adjunta del Grupo Popular, Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha señalado que el TS condena al fiscal general del Estado "a pesar de la sentencia dictada por Sánchez" en su entrevista en el País, en la que aseguraba que es "inocente". "El Estado. Derecho", ha enfatizado.