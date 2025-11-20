El TSJA confirma la absolución de un padre juzgado por abusos sexuales a su hija menor en un pueblo de Granada

El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha confirmado la absolución de un padre que fue juzgado por presuntos abusos sexuales a su hija menor de edad en un pueblo de Granada, después de que haya quedado acreditado que el progenitor, transportista de profesión, se encontraba lejos de la localidad cuando se produjeron los presuntos tocamientos.

En la sentencia, consultada por Europa Press, se expone que, entre 2019 y hasta mediados del año 2020, el hombre trabajó como camionero encargado de recoger leña en el monte para una empresa y su trabajo era la mayor parte del tiempo fuera de la provincia de Granada.

Tras la interposición de la denuncia por parte de la madre y la hija, que tenía en ese momento 14 años, se tramitó el procedimiento que acabó en juicio en la Audiencia Provincial, la cual absolvió al acusado por entender que las pruebas practicadas adolecían de la "entidad, idoneidad, aptitud , habilidad y suficiencia necesarias" para condenarle. Tanto la acusación particular como la Fiscalía --que se adhirió parcialmente-- recurrieron la sentencia.

No obstante, la Sección de Apelación Penal del TSJA comparte los argumentos de la Audiencia Provincial para absolver al acusado, dado que ha quedado acreditado que el día de los presuntos tocamientos se encontraba en otra provincia desempeñando su profesión de transportista de leña.

Alude en este sentido la Sala a lo declarado por su jefe y también a un accidente que tuvo el acusado con el camión con el que trabajaba.

A ello suma una serie de audios en los que se observaba por parte de la menor "su retractación en su primigenia denuncia" y "sus confidencias a su primo paterno sobre la génesis y avatares de la glosada denuncia", entre otras cuestiones que han llevado al TSJA a confirmar la absolución del delito continuado de abusos sexuales a menor de 16 años por el que fue juzgado.