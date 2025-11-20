El Supremo condena al fiscal general del Estado a dos años de inhabilitación por revelación de secretos

El Tribunal Supremo (TS) ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortíz, por revelación de secretos a dos años de inhabilitación.

Últimas Noticias

Figaredo (Vox) no condena el franquismo y dice que España padece ahora "el peor Gobierno de la historia"

Las acusaciones que lidera el PP piden 30 años de cárcel para Ábalos por la trama mascarillas del 'caso Koldo'

El rapero Morad queda en libertad tras su detención por presuntamente romper una orden de alejamiento hacia su padrastro

El PSOE se reivindica como el partido que ha "marcado el rumbo" desde la Transición