Espana agencias

El PSE ve "con tristeza" que presuntos casos de corrupción "tapen" el trabajo de "la inmensa mayoría" en el PSOE

Guardar

El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, el socialista Alberto Alonso, ha asegurado que ve "con tristeza" los presuntos casos de corrupción de los que están acusados ex dirigentes del PSOE y que no representan "en absoluto al día a día de la inmensa mayoría de la militancia".

Alonso ve cómo "todo ese trabajo" que realizan "acaba tapado por unos supuestos sinvergüenzas que lo que pretendían era lucrarse a cuenta del dinero de todos". Asimismo, ha advertido de que este tipo de actuaciones "erosionan la credibilidad de un sistema democrático".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la situación del PSOE tras la salida de prisión este pasado miércoles del ex secretario de Organización Santos Cerdán y los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil.

El director de Gogora ha dicho ver lo que está sucediendo "con tristeza" porque, como militante que no está "en la estructura más elevada del partido", considera que "esto que se ve todos los días últimamente en la prensa no representa en absoluto al día a día de la inmensa mayoría de la militancia del Partido Socialista".

En este sentido, ha reivindicado a "esa inmensa mayoría de cargos" que, tanto en su partido como en "casi todos", después de trabajar "buscan un hueco para ir al Pleno del Ayuntamiento, para abrir la Casa del Pueblo, para atender a los ciudadanos y las ciudadanas". "Quiero imaginarme la tristeza que sienten hoy en día cuando ven que al final todo ese trabajo en la prensa simplemente acaba tapado por unos supuestos sinvergüenzas que lo que pretendían era lucrarse a cuenta del dinero de todos".

"El Partido Socialista es muchísimo más, la gran mayoría es muchísimo más, que esas personas que estamos viendo en la prensa y que seguimos desde las noticias", ha señalado Alberto Alonso, que, además, ha advertido de que "este tipo de actuaciones, que encima las viene arrastrando España, no solamente en el Partido Socialista, desde hace tiempo, al final erosionan la credibilidad de un sistema democrático". "Y eso es la parte que más pena me da", ha asegurado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar admite preocupación por el caso Cerdán pero deja claro que no afecta al Gobierno, que continuará hasta 2027

Sumar admite preocupación por el

Ingresa en prisión el guardia civil detenido en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Ingresa en prisión el guardia

Junqueras asegura que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos"

Infobae

Illa pide defender la democracia "cada día" por los que se sacrificaron para conseguirla

Illa pide defender la democracia

El juicio de la primera pieza separada del 'caso Mediador' arranca el 22 de enero en Tenerife

El juicio de la primera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Sala i Martín, economista: “Mientras

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis