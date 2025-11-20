El PSE ve "con tristeza" que presuntos casos de corrupción "tapen" el trabajo de "la inmensa mayoría" en el PSOE

El director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora, el socialista Alberto Alonso, ha asegurado que ve "con tristeza" los presuntos casos de corrupción de los que están acusados ex dirigentes del PSOE y que no representan "en absoluto al día a día de la inmensa mayoría de la militancia".

Alonso ve cómo "todo ese trabajo" que realizan "acaba tapado por unos supuestos sinvergüenzas que lo que pretendían era lucrarse a cuenta del dinero de todos". Asimismo, ha advertido de que este tipo de actuaciones "erosionan la credibilidad de un sistema democrático".

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso se ha pronunciado de este modo al ser preguntado por la situación del PSOE tras la salida de prisión este pasado miércoles del ex secretario de Organización Santos Cerdán y los últimos informes de la UCO de la Guardia Civil.

El director de Gogora ha dicho ver lo que está sucediendo "con tristeza" porque, como militante que no está "en la estructura más elevada del partido", considera que "esto que se ve todos los días últimamente en la prensa no representa en absoluto al día a día de la inmensa mayoría de la militancia del Partido Socialista".

En este sentido, ha reivindicado a "esa inmensa mayoría de cargos" que, tanto en su partido como en "casi todos", después de trabajar "buscan un hueco para ir al Pleno del Ayuntamiento, para abrir la Casa del Pueblo, para atender a los ciudadanos y las ciudadanas". "Quiero imaginarme la tristeza que sienten hoy en día cuando ven que al final todo ese trabajo en la prensa simplemente acaba tapado por unos supuestos sinvergüenzas que lo que pretendían era lucrarse a cuenta del dinero de todos".

"El Partido Socialista es muchísimo más, la gran mayoría es muchísimo más, que esas personas que estamos viendo en la prensa y que seguimos desde las noticias", ha señalado Alberto Alonso, que, además, ha advertido de que "este tipo de actuaciones, que encima las viene arrastrando España, no solamente en el Partido Socialista, desde hace tiempo, al final erosionan la credibilidad de un sistema democrático". "Y eso es la parte que más pena me da", ha asegurado.