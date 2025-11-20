Espana agencias

El PP cita en diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado tras su salida de la cárcel

Guardar

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su salida de prisión.

Así lo ha adelantado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Santos Cerdán tras más de cinco meses en prisión por el 'caso Koldo'.

Aunque no ha especificado el día concreto, la portavoz del PP ha precisado que Santos Cerdán volverá a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado durante el mes de diciembre. Ya lo hizo en este mismo foro, aunque antes de publicarse el informe de la UCO.

También comparecerá el diputado del PSOE y el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la secretaria de Organización socialista, Juanfran Serrano, que está citado para el próximo 4 de diciembre.

Y también en diciembre comparecerán Santos Cerdán, aunque todavía no hay fecha.

((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Tezanos celebra ser citado por el Senado e irá con intención de "desmentir infundios y falsedades" sobre el CIS

Tezanos celebra ser citado por

Hija de la víctima mortal del incendio de Ibiza revela amenazas de la acusada: "No sabéis con quién estáis jugando"

Hija de la víctima mortal

Tesorero de la entidad que financió las primarias de Sánchez niega desvíos de dinero al PSOE: Absolutamente ninguno

Tesorero de la entidad que

Juan Lobato sostiene que "tendría sentido que fueran antes las elecciones generales" que las autonómicas

Juan Lobato sostiene que "tendría

Llegan para declarar ante el juez los cinco detenidos por el caso 'Mascarillas' de Almería

Llegan para declarar ante el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido en Pamplona por activar

Detenido en Pamplona por activar sin permiso un grifo de cerveza y dejarlo abierto: se perdieron 450 litros en una noche valorados en 900 euros

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

ECONOMÍA

Los números que dieron fortuna

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Los trabajos mejor y peor pagados en España: de los 17.000 euros de un auxiliar de enfermería a los 150.000 de un director de hospital

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: Mensik da el primer punto a los checos

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis