El PP cita en diciembre a Santos Cerdán en la 'comisión Koldo' del Senado tras su salida de la cárcel

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este jueves que la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' ha citado para el mes de diciembre al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán tras su salida de prisión.

Así lo ha adelantado la dirigente 'popular' en una rueda de prensa desde el Senado después de que el Tribunal Supremo dejara en libertad a Santos Cerdán tras más de cinco meses en prisión por el 'caso Koldo'.

Aunque no ha especificado el día concreto, la portavoz del PP ha precisado que Santos Cerdán volverá a comparecer en la comisión del 'caso Koldo' del Senado durante el mes de diciembre. Ya lo hizo en este mismo foro, aunque antes de publicarse el informe de la UCO.

También comparecerá el diputado del PSOE y el que fuera mano derecha de Santos Cerdán en la secretaria de Organización socialista, Juanfran Serrano, que está citado para el próximo 4 de diciembre.

