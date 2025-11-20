El PP afirma que Page cuenta con 8 diputados en el Congreso que "podrían hacer caer a Sánchez" y así convocar elecciones

El presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, ha afirmado que "resulta incomprensible" que el presidente castellanomanchego, Emiliano García-Page, afirme ahora que cree que habrá elecciones en 2026 cuando "la gran pregunta que se hacen miles de españoles es por qué no las ha provocado ya si tan convencido está de que el país necesita votar".

Así, ha señalado que "si algo ha quedado claro" es que Page tiene en su mano la posibilidad real de forzar unas elecciones generales en España, recordando que cuenta con ocho diputados en el Congreso, "que podrían retirar su apoyo a Pedro Sánchez y obligar a poner las urnas".

Sin embargo, ha recordado que "Page siempre ha estado del lado del sanchismo", ya que lo apoyó en el Congreso Nacional del PSOE en Sevilla, votó a favor del informe de gestión en el último Comité Federal y los ocho diputados del PSOE de Castilla-La Mancha "avalan sin rechistar cada decisión de Sánchez".

Por ello, el presidente del PP regional ha pedido a Page "menos titulares y más hechos", ya que España quiere elecciones y Page tiene las herramientas para que se convoquen. "Lo que no puede hacer es seguir engañando a los castellanomanchegos mientras mantiene a Sánchez en La Moncloa con su apoyo constante", ha aseverado.

Núñez ha concluido señalando que "ya está bien de marear la perdiz", por lo que ha reclamado a Page que "demuestre de una vez que, si de verdad presume de defender a España, ponga su poder al servicio de los españoles y no al servicio del PSOE".