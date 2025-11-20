Espana agencias

El ministro Torres defiende la presunción de inocencia en el caso Cerdán y la actuación del PSOE

Guardar

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha defendido este jueves la presunción de inocencia en el caso Cerdán tras la salida de la cárcel con medidas cautelares del exnúmero 3 del PSOE Santos Cerdán de este jueves, así como la actuación del PSOE ante la presunta corrupción por la que se acusa a Cerdán.

En una entrevista en Rac1 recogida por Europa Press ha señalado que el juez ha puesto en libertad al exnúmero 3 socialista coincidiendo con la recepción del segundo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) y ha resaltado que el PSOE ya le pidió la "dimisión inmediata" cuando se hizo pública parte de las informaciones del primer informe de la UCO.

"Creo que es lo que hay que hacer cuando hay indicios de posible corrupción, ¿no? Y es lo que creo que tendríamos que hacer todos los partidos porque hay quienes señalan con el dedo acusador a nuestra organización y luego son muy tibios con sus propios compañeros de partido", ha dicho.

Preguntado por si puede garantizar que no cobró ninguna comisión ilegal cuando era presidente de las Canarias, ha asegurado que es la propia UCO quien lo afirma, después que esta haya analizado todas sus conversaciones desde 2020 y no concluya nada: "El Tribunal Supremo no me cita ningún caso ni investigado en ninguno otro, tampoco la Fiscalía Anticorrupción y tampoco la Audiencia Nacional".

MUERTE DE FRANCO

Sobre la muerte del dictador Francisco Franco hace 50 años, ha afirmado que se acuerda, en sus palabras, perfectamente del día y ha remarcado que la democracia, medio siglo después, está pasando por un momento "muy complejo a nivel global", con el avance de los populismos y la extrema derecha.

Ha lamentado que "muchas veces" se terminan los cursos escolares y no se llega a estudiar la etapa de la dictadura y ha reiterado que en la Ley de Memoria Democrática del 2022 se trasladó la necesidad de incidir en ella en los decretos curriculares.

"Estoy convencido que los jóvenes que han nacido en la democracia tienen que validar y valorar lo que tienen frente a lo que sufrieron sus abuelos o bisabuelos".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sumar admite preocupación por el caso Cerdán pero deja claro que no afecta al Gobierno, que continuará hasta 2027

Sumar admite preocupación por el

Ingresa en prisión el guardia civil detenido en el Puerto de Bilbao con 120 kilos de cocaína en el coche patrulla

Ingresa en prisión el guardia

Junqueras asegura que decir que 'con Franco se vivía mejor' es "olvidar 140.000 asesinatos"

Infobae

Illa pide defender la democracia "cada día" por los que se sacrificaron para conseguirla

Illa pide defender la democracia

El juicio de la primera pieza separada del 'caso Mediador' arranca el 22 de enero en Tenerife

El juicio de la primera
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Detenido un agente de la

Detenido un agente de la Guardia Civil con cerca de 120 kilos de cocaína en el coche patrulla en Bilbao

Un albañil que sufrió la amputación de su dedo índice y anular de la mano derecha en un accidente laboral consigue la incapacidad permanente total

El aeropuerto de Eindhoven castiga a la aerolínea Ryanair por aterrizar tarde: retirará dos vuelos a la semana

Ford dice adiós a uno de sus coches más queridos tras casi 30 años en el mercado: la transición hacia los SUV y eléctricos deja atrás una etapa clave en la marca

De Alfa Romeo a Jeep: estas son las marcas de coche que más han pasado por el taller este año

ECONOMÍA

Sala i Martín, economista: “Mientras

Sala i Martín, economista: “Mientras el crecimiento en España venga de los inmigrantes, los sueldos no subirán”

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

El salario que te hace “rico” en España: una cifra muy inferior a la del resto de Europa

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 5

Por qué el turrón de Suchard cuesta 5 euros en Mercadona y 3,29 en otros supermercados, según un experto: “No te están engañando, te están aplicando una estrategia”

DEPORTES

Cuartos de Final de la

Cuartos de Final de la Copa Davis entre España - República Checa, en directo: última hora del torneo en vivo

Courtois mete a David Raya entre los tres mejores porteros del mundo y se disculpa con Unai Simón: “Con la Selección merece seguir jugando”

Las vacaciones de Jannik Sinner: en un nuevo complejo de lujo en Italia con amigos y familia y jugando al golf

Juan Ferrando, el entrenador español que ha hecho que una plantilla modesta de Grecia aspire a la Champions: “Los objetivos, semana a semana”

A qué hora y dónde ver los partidos de España contra República Checa en la Copa Davis