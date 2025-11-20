El juicio de la primera pieza separada del 'caso Mediador' arranca el 22 de enero en Tenerife

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife acogerá el próximo 22 de marzo el inicio del juicio oral de la primera pieza separada del 'caso Mediador', que sienta en el banquillo al general retirado de la Guardia Civil Francisco Espinosa, el empresario Antonio Bautista y el intermediario Marco Antonio Navarro Tacoronte, confirman a Europa Press fuentes jurídicas.

La Fiscalía solicita para cada uno de ellos una pena de un año de cárcel por un presunto delito de cohecho vinculado al pago de presuntos sobornos para agilizar proyectos de instalación de placas fotovoltaicas.

Además, sostiene que Bautista llegó a realizar pagos de hasta 17.000 euros a la presunta trama corrupta, organizó algunas cenas y fiestas en Madrid aprovechando la estancia en la capital de Domingo Fuentes Curbelo como diputado del Congreso ,y abonó otros 10.000 euros a una cuenta vinculada al equipo deportivo que dirigía el exdiputado del PSOE.

Navarro Tacoronte hacía de intermediario recibiendo el dinero aprovechando sus contactos políticos en el Gobierno de Canarias y Bautista trató de introducir proyectos de fotovoltaicas en instalaciones ganaderas en la isla de Fuerteventura.