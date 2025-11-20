EH Bildu advierte que "Franco no pudo doblegar a Euskal Herria y sus herederos tampoco lo lograrán"

El responsable de Política Institucional de EH Bildu, Unai Urruzuno, ha advertido de que, aunque "Franco murió hace 50 años, el franquismo no" y, ante el "riesgo de volver a tiempos oscuros", ha remarcado que "el franquismo no pudo doblegar a Euskal Herria y sus herederos tampoco lo lograrán esta vez".

En una comparecencia en la plaza de Rekalde de Bilbao, con motivo del aniversario de la muerte de Santi Brouard y Josu Muguruza, dirigentes de HB asesinados por los GAL y un grupo de extrema derecha hace 41 y 36 años, respectivamente, Urruzuno ha subrayado que "su viento de libertad sigue impulsando a este pueblo".

El responsable de Política Institucional de EH Bildu ha aludido también al 50º aniversario de muerte de Fracisco Franco. Según ha advertido, "Franco murió hace 50 años, después de largos años de impunidad y represión", pero "el franquismo no" y, gracias a dejarlo "todo atado y bien atado, sus herederos son una amenaza real para nuestro país".

Así, ha remarcado que existe "el riesgo de volver a tiempos oscuros", como, a su entender, se evidencia con "los fascistas envalentonados" en las calles, en las instituciones y en las redes sociales. En las últimas semanas, ha destacado, se ha podido "comprobar que el antifascismo sigue plenamente vigente y siendo absolutamente necesario".

En este sentido, ha señalado que, "en Euskal Herria, el antifascismo adopta la forma de proyecto de liberación nacional y social" y ese mismo proyecto político "fue el que defendieron Santi Brouard, Josu Muguruza y miles de hijos e hijas de este pueblo". "Por eso fueron asesinados Santi y Josu, y por eso estamos hoy aquí", ha afirmado Urruzuno, que ha subrayado que "el franquismo no pudo doblegar a Euskal Herria y sus herederos tampoco lo lograrán esta vez".

Por ello, ha llamado a "volver a llenar las calles" de Bilbao este sábado en la manifestación convocada por EH Bildu, que partirá de La Casilla a las cinco y media de la tarde y a la que ha animado a sumarse "a toda la sociedad vasca".