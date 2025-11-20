Azcón: "¿Qué tiene que ocurrir en España para que Sánchez se dé cuenta de que su gobierno se está pudriendo?"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha cargado este jueves contra su homólogo nacional tras la inhabilitación durante dos años del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. "¿Qué tiene que ocurrir en España para que el presidente del Gobierno, para que Pedro Sánchez se dé cuenta de que su gobierno se está pudriendo, de que los españoles no nos merecemos seguir aguantando esta situación y lo que tienen que hacer es convocar elecciones inmediatamente?", ha preguntado.

El fallo del Tribunal Supremo condena al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación para el cargo por un delito de revelación de secretos tras la filtración de la confesión de dos delitos fiscales por parte de la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

En declaraciones a los medios de comunicación con motivo de la presentación de la temporada de esquí en las estaciones de Aramón, el presidente autonómico ha considerado, en línea con lo manifestado por el líder nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "en cualquier momento de la historia de la democracia de este país, lo que hoy ha pasado significaría la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones".

En palabras de Azcón, "lo normal en democracia", en cualquier país europeo o que tenga "una democracia consolidada", es que una condena a una institución como el fiscal general del Estado, "que tiene que defender los derechos de todos los españoles, la legalidad, el imperio de la ley", significaría "la dimisión del presidente del Gobierno y la convocatoria de elecciones". "¿Qué más tiene que pasar?", se ha preguntado de nuevo.