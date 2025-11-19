Espana agencias

Un juzgado de Barcelona condena a Francesc Rubiralta a pagar 7 millones a Celsa por remuneraciones excesivas

El Juzgado de lo Mercantil número 4 de Barcelona ha condenado al antiguo administrador del Grupo Celsa, Francesc Rubiralta, a abonar 7.192.127,55 euros a la siderúrgica, según la sentencia consultada por Europa Press.

El fallo deriva de una demanda interpuesta para ejercer la acción de responsabilidad social por el Grupo Celsa, a través de su participada Celsa Opco SA, contra Rubiralta por remuneraciones excesivas entre 2022 y 2023.

El magistrado aprecia que la cantidad cobrada por Rubiralta en concepto de retribuciones variables tienen "un carácter tóxico" y le obliga a devolverla.

El titular argumenta que hubo un "desprecio del interés social por parte del demandado en favor del lucro personal" y que su conducta hacia la compañía fue "desleal".

La sentencia no es firme y contra ella cabe interponer un recurso de apelación ante la Audiencia de Barcelona.

