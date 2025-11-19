Un acuerdo con Fiscalía permite al acusado de tirotear a un vecino rebajar su pena de prisión de 8 a 5 años y medio

Un acuerdo con Fiscalía ha permitido rebajar la pena solicitada para el hombre acusado de tirotear a un vecino de la localidad ourensana de Maceda en 2022, de ocho años y tres meses a cinco años y medio.

El juicio, previsto para este miércoles, día 19, en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense, no se ha llegado a producir tras haber llegado a un acuerdo de conformidad.

Tal y como ha explicado el fiscal, se ha llegado un acuerdo por el cual en el escrito de calificación se sustituye el uso de arma de fuego corta por larga. Una modificación que atiende a que "debido a que no se incautó el arma no se puede concretar si esta era larga o corta".

Además, se ha modificado la pena, imponiendo una de cinco años por tentativa de homicidio y otra de seis meses por tenencia ilícita de armas.

También, se le ha impuesto una responsabilidad civil de 84.235,63 euros. En este sentido, se ha aportado el informe médico pericial para justificar dicha responsabilidad.

De esta manera, el acusado se ha declarado autor de un delito de homicidio en grado de tentativa y de otro de tenencia ilícita de armas.

Con la conformidad de ambas partes, se ha dictado sentencia imponiéndole una pena de cárcel de cinco años por tentativa de homicidio, y otra de seis meses por tenencia de armas. Además se le impone una responsabilidad civil de 84.235,63 euros.

LOS HECHOS

Según se recoge en el escrito fiscal, los hechos sucedieron el 2 de noviembre de 2022 sobre las 21.30 horas cuando el acusado acudió al domicilio de la víctima, con la que había quedado por teléfono.

Al llegar, subió al domicilio y, después de un intercambio de palabras, sacó un arma de fuego. La víctima huyó hacia el interior, pero el agresor lo persiguió y le disparó hasta en tres ocasiones.

Además, el Ministerio Fiscal señala que el acusado tenía en su poder un arma de fuego que disparaba proyectiles de calibre 6,35 milímetros, pero no fue hallada, por lo que no fue posible saber si su cañón excedía de 30 centímetros o si la longitud total del arma excedía de 60 centímetros, por lo que "se ha de presumir en beneficio del reo que era un arma de fuego larga".

En todo caso, Fiscalía subraya que el acusado no tenía licencia de armas ni la guía de pertenencia del arma de fuego citada.