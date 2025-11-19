Espana agencias

Sánchez presume de ayudas a autónomos y vivienda y Junts le acusa de "mentir" y afea a sus socios que acepten su trágala

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha presumido este miércoles de las medidas impulsadas por su Ejecutivo para ayudar a los autónomos, a los enfermos del ELA y a la vivienda, mientras Junts le ha vuelto a echar en cara sus "mentiras", "incumplimientos" y "titulares vacíos", y ha afeado a sus socios parlamentarios que acepten los "trágalas" del jefe del Ejecutivo.

Durante la sesión de control al Gobierno, Junts ha recriminado a Sánchez decidiera este martes en el Consejo de Ministros otorgar tanto sólo 0,90 céntimos a Cataluña de cada 100 euros que Europa les dejará gastar de más, y que los socios catalanes del Gobierno --en referencia a ERC-- acepten esta "trágala" que, a su juicio, no es más que una "tomadura de pelo".

También le ha criticado sus política contra los autónomos y contra la vivienda, el "empeoramiento" de Rodalíes y los incumplimientos con los enfermos del ELA, si bien Sánchez no sólo ha replicado estas afirmaciones apuntando las bondades de su Ejecutivo en todos estos asuntos sino jactándose de que Cataluña está mejor que hace siete años.

(((SEGUIRÁ AMPLIACIÓN))))

