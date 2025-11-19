Espana agencias

Piden dos años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Ibiza

Guardar

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca en Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de dos años de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante dos años.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, el procesado se acercó por detrás a la víctima y la agredió sexualmente.

El acusado ha consignado judicialmente 15.000 euros para el resarcimiento de la víctima.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en numerosas ocasiones

Juzgan a un hombre por

Un jurado popular juzga desde este lunes a una mujer por matar a un anciano incendiando su casa en Ibiza

El proceso judicial examina la acusación de homicidio y fuego intencionado contra una cuidadora, a quien la Fiscalía atribuye responsabilidad en la muerte de un hombre dependiente tras un incendio, solicitando prisión permanente revisable

Un jurado popular juzga desde

Mazón se somete este lunes al interrogatorio del Congreso por su gestión la dana

El jefe autonómico responderá por primera vez en la Cámara Baja a preguntas directas sobre los hechos ocurridos el 29 de octubre, en medio de demandas de transparencia por parte de la oposición respecto a decisiones durante la catástrofe

Mazón se somete este lunes

PNV cree que Pedro Sánchez "pasa olímpicamente" de los partidos que apoyaron la investidura y "se aprovecha de Vox"

Aitor Esteban advierte de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prioriza estrategias de supervivencia parlamentaria, recurre a formulaciones “cosméticas” y aumenta la tensión política, mientras la posibilidad de una moción de censura permanece bloqueada en el actual escenario institucional

PNV cree que Pedro Sánchez

El Gobierno destina más de 6.280 millones en material y tecnología para Defensa

El Gobierno destina más de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un juez retira la pensión

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

España y Colombia renuevan el Marco de Asociación para el Desarrollo Sostenible con un pacto que movilizará 150 millones de euros en los próximos cinco años

El Congreso rechaza la propuesta de Vox para bajar la edad penal a los 12 años y mantiene el límite actual para la responsabilidad legal de los menores

ECONOMÍA

Los españoles desconfiamos del Black

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

Este es el trabajo en el que cuentas con 250 días libres al año y ganas más de 110.000 euros anuales: “Es potencialmente peligroso”

Este es el precio de la gasolina en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 19 de noviembre

Precio del aceite de oliva en España 2025: últimas variaciones y tendencias del mercado

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”