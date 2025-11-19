Piden dos años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca en Ibiza.
La Fiscalía pide para el acusado una pena de dos años de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante dos años.
Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, el procesado se acercó por detrás a la víctima y la agredió sexualmente.
El acusado ha consignado judicialmente 15.000 euros para el resarcimiento de la víctima.
Últimas Noticias
Juzgan a un hombre por agredir sexualmente a la hija menor de su pareja en numerosas ocasiones
Un jurado popular juzga desde este lunes a una mujer por matar a un anciano incendiando su casa en Ibiza
El proceso judicial examina la acusación de homicidio y fuego intencionado contra una cuidadora, a quien la Fiscalía atribuye responsabilidad en la muerte de un hombre dependiente tras un incendio, solicitando prisión permanente revisable
Mazón se somete este lunes al interrogatorio del Congreso por su gestión la dana
El jefe autonómico responderá por primera vez en la Cámara Baja a preguntas directas sobre los hechos ocurridos el 29 de octubre, en medio de demandas de transparencia por parte de la oposición respecto a decisiones durante la catástrofe
PNV cree que Pedro Sánchez "pasa olímpicamente" de los partidos que apoyaron la investidura y "se aprovecha de Vox"
Aitor Esteban advierte de que el Ejecutivo de Pedro Sánchez prioriza estrategias de supervivencia parlamentaria, recurre a formulaciones “cosméticas” y aumenta la tensión política, mientras la posibilidad de una moción de censura permanece bloqueada en el actual escenario institucional
El Gobierno destina más de 6.280 millones en material y tecnología para Defensa
MÁS NOTICIAS