Piden dos años de prisión para un acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca de Ibiza

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial celebra este miércoles (09.45 horas) la vista previa del juicio contra un hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer en una discoteca en Ibiza.

La Fiscalía pide para el acusado una pena de dos años de prisión, la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 500 metros y de comunicarse con ella durante dos años.

Los hechos ocurrieron en septiembre de 2023 cuando, según el escrito de acusación, el procesado se acercó por detrás a la víctima y la agredió sexualmente.

El acusado ha consignado judicialmente 15.000 euros para el resarcimiento de la víctima.