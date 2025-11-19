Espana agencias

Piden 3 años y medio de cárcel para un acusado de homicidio por imprudencia en Gijón

La Fiscalía de Área de Gijón ha solicitado tres años y medio de prisión, a sustituir por la expulsión de España durante 7 años, para un acusado de un delito de homicidio por imprudencia por la muerte de un hombre al que agredió y que falleció posteriormente.

La Fiscalía ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. El Ministerio Fiscal sostiene que el 1 de noviembre de 2024, el acusado (Venezuela, 1993) se encontró en la calle Corrida de Gijón con E. I. M. N. (1968), quien le gastó una broma.

Entonces, el acusado se dirigió hacia él, le golpeó, se abalanzó sobre él y lo agarró por la cintura, lo que provocó que ambos cayeran al suelo. Como consecuencia de la caída, la víctima se golpeó con el alfeizar de una ventana en la parte trasera del cráneo y sufrió un traumatismo craneoencefálico severo, que derivó en su fallecimiento a las 11.06 horas del día siguiente. La víctima recibió asistencia sanitaria en el Hospital de Cabueñes de Gijón, desde donde fue trasladado al HUCA, en Oviedo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito de lesiones en concurso ideal con un delito de homicidio imprudente. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Fiscal solicita que el acusado indemnice al hijo del fallecido con 50.000 euros y al SESPA, con la cantidad que se determine en ejecución de sentencia por los gastos médicos generados.

