Moreno presume de "actuación rápida" en el 'caso Almería' y promete contundencia "si se demuestra que hay corrupción"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha presumido este miércoles de "actuación rápida" en el caso mascarillas en Almería, después de que el PP-A haya suspendido de militancia al presidente de la Diputación, Javier Aureliano García y los demás detenidos en la investigación por presuntos contratos irregulares. Dicho esto, ha prometido que van a ser "transparentes", "claros" y "contundentes" si se "demuestra que hay una corrupción".

"Vamos a esperar al jueves, que van a testificar delante del juez y a ver lo que dice el juez. Vamos a ver la evolución. Hay que tener la presunción de inocencia siempre encima de la mesa y según como vaya evolucionando, nosotros iremos tomando decisiones", ha declarado.

Así se ha pronunciado Moreno en la presentación de su libro 'Manual de convivencia. La vía andaluza' en el Auditorio Caja de Música de Madrid, que ha conducido la periodista de 'Antena 3' Sandra Golpe. Al acto han asistido el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, el secretario general del partido, Miguel Tellado, el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, y la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, entre otros.

Moreno ha destacado que recibió con "sorpresa y estupor" la detención del presidente de la Diputación de Almería, el vicepresidente y otras cinco personas porque "son noticias muy desagradables y tristes".

Dicho esto, ha destacado que el PP-A actuó con rapidez y tomó una decisión "sin conocer el auto" y "sin conocer una sentencia", "simplemente con una nota de prensa del Tribunal de Justicia de la Junta de Andalucía". "Y con esa nota, suspendimos de militancia cautelar a todos los afiliados afectados en este caso, en esta investigación", ha agregado.

Moreno ha señalado que Javier Aureliano García era presidente del partido y con esa suspensión de militancia "ya ha perdido su función en la presidencia del partido", asumiéndola "el secretario general", Ramón Fernández-Pacheco, también consejero de Agricultura en Andalucía.

"VAMOS A VER LA EVOLUCIÓN"

El presidente de la Junta de Andalucía ha indicado que quieren ver la "evolución" de este caso y esperar a la declaración ante el juez de los detenidos, sin descartar que puedan tomar más decisiones más adelante.

Eso sí, ha recalcado que el comportamiento del PP en este caso "nada tiene que ver con lo que hacen" en el PSOE porque en "mediodía" habían "suspendido de militancia a un presidente de Diputación, a un presidente del partido, a un vicepresidente de la Diputación y a un alcalde".

"Es una actuación rápida y, desde luego, nosotros vamos a ser transparentes y claros y contundentes si realmente hay indicios, si se demuestra que hay una corrupción", ha garantizado el presidente andaluz.

