Espana agencias

Miriam Nogueras dice que el Gobierno está haciendo "teatro" con los Presupuestos: "Deben estar de campaña electoral"

Guardar

La portavoz de Junts en el Congreso de los Diputados, Miriam Nogueras, ha asegurado hoy que el Gobierno "está haciendo teatro" con los Presupuestos Generales del Estado porque sabe que no tiene los votos para sacarlos adelante. En su opinión, "deben estar de campaña electoral" o contar con el voto de PP y Vox para sacarlos adelante. Además, cree que es "sintomático" de que la "caída puede ser aún más dura" el hecho de que el Ejecutivo haya celebrado que Junts se abstuviera en la enmienda que propiciaba prorrogar las centrales nucleares.

Así se ha pronunciado en declaraciones en el programa de Ana Rosa en Telecinco, recogidas por Europa Press, donde ha señalado que si Cataluña no ha cobrado los Presupuestos del año anterior, ni de los anteriores, "cómo van a votar a favor de unos terceros, cuartos o quintos presupuestos".

Así, se ha preguntado cómo piensa aprobar el Ejecutivo los presupuestos si el dinero "no llega a Cataluña". Por ello ha señalado que en este punto sólo hay dos opciones: o el Ejecutivo tiene un acuerdo con el PP y Vox o "están haciendo teatro" porque saben "perfectamente que la mayoría para aprobarlos no la tienen". En su opinión, deben estar "de campaña electoral".

--- En este contexto, ha recordado que ayer el Consejo de Ministros aprobó el techo de gasto y supone gastar 36.800 millones demás, permitido por Europa. Sin embargo, lamenta que en el reparto que ha hecho el Ejecutivo de esa cantidad, 35.000 millones se los queda "papá Estado" y a Cataluña solo le llegarán 333 millones de los más de 2.200 que en su opinión le corresponderían.

"Esto no se puede tolerar, no lo tolera Junts y lo que tampoco comprendemos es cómo los diputados catalanes que están aquí permiten este trágala de Pedro Sánchez. No puede ser", ha exclamado añadiendo que "ni el ministro Montoro se atrevió a hacer este reparto".

NO VA DE ROJOS O AZULES, VA DE CATALUÑA

La Portavoz de Junts dice que mucha gente se ha pensado que por el hecho de que hayan roto con el PSOE hace que den "carta blanca" a otros partidos y ha querido dejar claro que eso no es así porque, según ha advertido, esto no va de "rojos o azules" , ya que para ellos solo hay un bloque y es Cataluña.

Así, ha apuntado que el PP se había pensado que iba a tener los votos de Junts para la prórroga de las centrales nucleares, si haberlo pactado con Junts y "a cambio de nada para Junts". "No han entendido absolutamente nada de cómo funciona Junts", ha exclamado.

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el hecho de que se abstuvieran en esa enmienda se haya convertido en una celebración para el Gobierno "como si hubieran ganado la Champions" es sintomático de la situación actual: "Si celebran esto, entonces entiendo que la caída aún va a ser más dura".

QUE PACTEN PP Y PSOE

Al ser preguntada por qué no se atreven a realizar una moción de censura, Nogueras ha respondido que ellos no están para dar estabilidad a ningún gobierno español. Señala que no tienen ni el botón de la moción ni el de convocar elecciones porque solo cuentan con 7 de los 350 diputados del Congreso.

Dicho esto, ha recordado que hay dos grandes partidos estatales que "cuando han querido han pactado", recordando el acuerdo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y se ha preguntado "qué están haciendo ahora".

En cualquier caso, ha querido dejar claro que el haber roto con el PSOE no significa que se vayan a ir con el "otro bloque" porque cualquier Gobierno español, en su opinión, tiene "muchos deberes con Cataluña".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

ERC denuncia que la obra de Franco "resuena en la Audiencia Nacional y el Supremo" y Bolaños exige respeto a los jueces

ERC denuncia que la obra

La Guardia Civil desvela la "preocupación" del socio de Cerdán tras la detención de Koldo: "Se libra de momento"

La Guardia Civil desvela la

C. de Madrid pide penas de hasta 255 años de cárcel para los padres de Colmenar (Madrid) detenidos por presunto maltrato

C. de Madrid pide penas

Defensa sostiene que hay que hablar de "rearme europeo" y pide "instrumentos jurídicos" para lograr los objetivos

Defensa sostiene que hay que

Condenado a casi tres años de cárcel por maltrato a su pareja el subinspector de Policía Local de Granada

Condenado a casi tres años
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las claves para evaluar los riesgos laborales de una empleada del hogar: cómo cumplir con la ley y evitar sanciones

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 noviembre

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”