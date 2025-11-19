Las pesquisas por el incendio mortal de Ibiza apuntaron a la acusada por sus antecedentes violentos

La investigación de la Guardia Civil en relación al incendio en una casa de ses Païsses, en Ibiza, en el que murió un anciano se dirigió hacia la acusada por sus antecedentes violentos y de incendio, las desavenencias anteriores con la familia de la víctima y el conocimiento íntimo de la vivienda afectada.

Los agentes instructores han declarado este miércoles en el juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Palma contra una mujer acusada de provocar, el 3 de agosto de 2023, un incendio en una casa de Ibiza en el que acabó muriendo un anciano que estaba imposibilitado y por lo que la Fiscalía reclama que sea condenada a prisión permanente revisable por asesinato.

Los agentes de la Benemérita han subrayado la suerte que tuvieron de podar contar, además, con las cámaras de seguridad del domicilio de la sospechosa.

En estas grabaciones se vio --las horas encajaban antes y después con el aviso del incendio que dio un vecino de ses Païsses al 112-- salir y regresar a la mujer con diferente ropa y con la cara cubierta con un velo. "Llevaba un velo para que los vecinos no la vieran", han apuntado, insistiendo en que la mujer que se ve en medio centenar de grabaciones es la acusada "sin ningún género de dudas".

Según han relatado, la "mano criminal" se vio con claridad en las primeras inspecciones del incendio en la vivienda y, aunque inicialmente se apuntó al hijo de la víctima, éste quedó rápidamente descartado porque se pudo confirmar que en el momento de los hechos estaba ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Can Misses.

Las sospechas recayeron entonces sobre la acusada después de que, por un lado, otra hija de la víctima apuntara en sus declaraciones a enfrentamientos y conflictos y, por otro lado, los psiquiatras del hospital, que la habían tratado anteriormente, señalaran la "extrañeza" de la relación que mantenía con el hijo de la víctima, al que tenía "enganchado y manipulado".

Uno de los agentes, además, ha confirmado un extremo que ya apuntó en la sesión anterior una psiquiatra, respecto a la implicación de la procesada en un incendio en el que perdió la vida una persona. La acusada apareció en las bases policiales con antecedentes violentos. En una ocasión había rociado con ácido a una expareja y le desfiguró el rostro.

