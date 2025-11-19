Espana agencias

Las pesquisas por el incendio mortal de Ibiza apuntaron a la acusada por sus antecedentes violentos

Guardar

La investigación de la Guardia Civil en relación al incendio en una casa de ses Païsses, en Ibiza, en el que murió un anciano se dirigió hacia la acusada por sus antecedentes violentos y de incendio, las desavenencias anteriores con la familia de la víctima y el conocimiento íntimo de la vivienda afectada.

Los agentes instructores han declarado este miércoles en el juicio con jurado popular que se sigue en la Audiencia Provincial de Palma contra una mujer acusada de provocar, el 3 de agosto de 2023, un incendio en una casa de Ibiza en el que acabó muriendo un anciano que estaba imposibilitado y por lo que la Fiscalía reclama que sea condenada a prisión permanente revisable por asesinato.

Los agentes de la Benemérita han subrayado la suerte que tuvieron de podar contar, además, con las cámaras de seguridad del domicilio de la sospechosa.

En estas grabaciones se vio --las horas encajaban antes y después con el aviso del incendio que dio un vecino de ses Païsses al 112-- salir y regresar a la mujer con diferente ropa y con la cara cubierta con un velo. "Llevaba un velo para que los vecinos no la vieran", han apuntado, insistiendo en que la mujer que se ve en medio centenar de grabaciones es la acusada "sin ningún género de dudas".

Según han relatado, la "mano criminal" se vio con claridad en las primeras inspecciones del incendio en la vivienda y, aunque inicialmente se apuntó al hijo de la víctima, éste quedó rápidamente descartado porque se pudo confirmar que en el momento de los hechos estaba ingresado en el área de psiquiatría del Hospital Can Misses.

Las sospechas recayeron entonces sobre la acusada después de que, por un lado, otra hija de la víctima apuntara en sus declaraciones a enfrentamientos y conflictos y, por otro lado, los psiquiatras del hospital, que la habían tratado anteriormente, señalaran la "extrañeza" de la relación que mantenía con el hijo de la víctima, al que tenía "enganchado y manipulado".

Uno de los agentes, además, ha confirmado un extremo que ya apuntó en la sesión anterior una psiquiatra, respecto a la implicación de la procesada en un incendio en el que perdió la vida una persona. La acusada apareció en las bases policiales con antecedentes violentos. En una ocasión había rociado con ácido a una expareja y le desfiguró el rostro.

El Tribunal del Jurado de la Audiencia Provincial celebra desde este lunes el juicio contra una mujer por presuntamente provocar un incendio en una casa en la que dormían dos personas mayores a las que ella cuidaba, una de las cuales murió, en agosto de 2023 en Ibiza.

Se le acusa de un delito de asesinato y de un delito de incendio y la Fiscalía pide que sea condenada a prisión permanente revisable.

Según el Ministerio Público, en el momento de los hechos uno de los ancianos era una persona totalmente dependiente, fue incapaz de salir del inmueble y falleció.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE de Navarra dice que desconocía las actuaciones de Cerdán y las enmarca en el "ámbito totalmente personal"

Infobae

ERC denuncia que la obra de Franco "resuena en la Audiencia Nacional y el Supremo" y Bolaños exige respeto a los jueces

ERC denuncia que la obra

La Guardia Civil desvela la "preocupación" del socio de Cerdán tras la detención de Koldo: "Se libra de momento"

La Guardia Civil desvela la

C. de Madrid pide penas de hasta 255 años de cárcel para los padres de Colmenar (Madrid) detenidos por presunto maltrato

C. de Madrid pide penas

Miriam Nogueras dice que el Gobierno está haciendo "teatro" con los Presupuestos: "Deben estar de campaña electoral"

Miriam Nogueras dice que el
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las claves para evaluar los riesgos laborales de una empleada del hogar: cómo cumplir con la ley y evitar sanciones

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 noviembre

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”