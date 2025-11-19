La trama de Cerdán habría maniobrado para beneficiarse de la remodelación del aeropuerto de Palma, según la UCO

El informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha revelado una posible maniobra de la trama vinculada al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, para salir beneficiado en la obra de remodelación de la terminal del aeropuerto de Palma por más de 198 millones de euros.

Así consta en el último informe, al que ha tenido acceso Europa Press, que los investigadores han entregado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre la relación entre Acciona y Servinabar, empresas que habrían resultado favorecidas con los presuntos amaños de obra pública.

En lo referido al aeropuerto de Palma, los investigadores se refieren a un pantallazo con anotaciones manuscritas hallado en el teléfono móvil del empresario Antxón Alonso con la referencia 'Edificio Procesador Palma', que para los agentes podría estar vinculada a la adjudicación a Acciona de la remodelación Edificio Procesador y el Módulo A del aeródromo mallorquín por más de 198,4 millones de euros.

Las referencias al aeropuerto de Palma están incluidas en un apartado del informe de la UCO en el que se apunta a una videollamada entre Antxón Alonso y Justo Vicente Pellegrini. En esta ocasión, dice el informe, la pantalla del dispositivo utilizado para el desarrollo de la reunión el 10 de junio de 2020 mostraba un documento con anotaciones manuscritas divididas en tres grupos.

Por un lado, se observa la anotación 'suelo-500.000m2?", sin más contexto que permita interpretar el sentido. En segundo lugar se aprecían cinco puntos en los que se nombra a 'Navantia', 'REE', 'Puente', 'PEC' y 'Edificio Procesador Palma'.

Respecto a las dos primeras, para la Guardia Civil, al tratarse de dos empresas públicas, se entiende que pudieran estar referidas a algún proyecto vinculado a las mismas de interés para Acciona.

En el caso de 'Puente', por las fechas en las que se desarrolla la videoconferencia, pudiera ser referencia directa a la licitación del Puente del Centenario de Sevilla.

En cuanto a las siglas 'PEC', dice a UCO que podría tratarse del acrónimo de Presupuesto por Ejecución del Contrato, sin mayor contexto. Por último, la mención al edificio procesador de Palma pudiera estar vinculada a la adjudicación a Acciona de la reforma por casi 200 millones de euros.

La Guardia Civil resalta en el informe que las imágenes halladas en el términal de Antxón Alonso evidencian su buena relación con Acciona.

Cabe recordar que en el mismo informe, la UCO de la Guardia Civil señala que el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y su "entorno familiar" se beneficiaron de Servinabar, una de las empresas que habría resultado favorecida con los presuntos amaños de obra pública que investiga el Tribunal Supremo (TS), mediante el cobro de nóminas, alquileres de casas y una tarjeta de crédito, con elevados cargos en un restaurante de Ibiza.