La jueza de la dana incluye en la causa a Scarlett, la víctima no nacida que murió con su madre en Riba-roja

La jueza de Catarroja que investiga la gestión de la dana ha incluido en la causa como fallecida por las riadas a Scarlett, la víctima no nacida cuya madre, Janine Brigitte, una joven de 26 años embarazada de ocho meses, es otra de los fallecidos que dejaron las riadas del 29 de octubre de 2024.

Así consta en una providencia de este miércoles donde la jueza acuerda, tras haberse cumplimentado el exhorto remitido al Registro Civil del Juzgado de Paz de Riba-roja donde se hecho la inscripción registral de Scarlett, abrir pieza de fallecimiento a su nombre, a la que deberá llevarse la documentación que obra en la de su madre.

La magistrada recibió recientemente un oficio de Delegación de Gobierno donde le solicitaba la confirmación de la nueva víctima no nacida de la dana y le trasladó el reconocimiento de ese fallecimiento, según providencias de fecha 19 y 24 de septiembre de 2025.

El pasado 19 de septiembre la jueza instó a inscribir en el Registro Civil a la bebé de Janine, una vez recibido informe del Instituto de Medicina Legal que había solicitado para ampliar el informe de autopsia de la madre a fin de reflejar que era gestante de más de seis meses y poder contabilizar al feto como víctima.

La instructora señaló entonces en esa resolución de junio que esta mujer "albergaba otra vida, una vida humana dependiente de su madre que también pereció el 29 de octubre de 2024" y añadía que, a través de su inscripción en el Registro Civil, "podrá tener el oportuno reconocimiento e identificación por su nombre en el presente procedimiento, como una de las vidas que se perdieron aquel día".

La madre de Janine, Mari, denunció que su hija le llamó a las 18.53 horas del 29 de octubre pidiéndole ayuda porque se estaba ahogando y entraba agua en el vehículo. La joven pudo salir, se subió encima de otro coche, pero fue golpeado por un contenedor y cayó al agua, donde murió ahogada y su cuerpo se localizó días después.