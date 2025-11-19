Espana agencias

La Guardia Civil desvela la "preocupación" del socio de Cerdán tras la detención de Koldo: "Se libra de momento"

El socio de Santos Cerdán en la empresa Servinabar, Antxon Alonso, mostró "cierta preocupación" por el devenir del entonces dirigente del PSOE a raíz de trascender la detención del que era asesor ministerial Koldo García, según la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. "Se libra de momento", le dijo su pareja, Karmele Atutxa, en febrero de 2024, cuando estalló la causa de presunta corrupción.

El último informe de la UCO aportado al Tribunal Supremo en el marco del 'caso Koldo' sobre las relaciones entre Acciona y Servinabar recoge mensajes entre la pareja que evidencian, para los agentes, la participación de Cerdán en los hechos y su "vinculación" con Koldo y el exministro José Luis Ábalos "con respecto a los mismos".

La Guardia Civil expone una conversación entre el empresario y su pareja "posterior a la detención de Koldo el 20 de febrero de 2024" de la que "se desprende cierta preocupación por parte de la pareja", según el informe, al que ha tenido acceso Europa Press.

Fue un día después, el 21 de febrero, cuando Alonso le envió a Atutxa una imagen de una noticia sobre la detención de Koldo, a la que la mujer respondió diciendo que un tercero parecía "librarse", puesto que el nombre de Ábalos era el protagonista.

"Se libra, de momento no aparece su nombre, solo Ábalos", escribió Atutxa a Alonso, que "tan solo unos segundos después" --según los agentes-- remitió otra fotografía de una noticia en la que se nombraba a Cerdán como "el primer padrino que tuvo Koldo dentro del PSOE", a lo que la mujer respondió: "Uff. Yo he leído en otro".

