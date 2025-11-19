Espana agencias

La exministra Cristina Narbona comparece este lunes en la Asamblea murciana sobre la situación del trasvase

Guardar

La Junta de Portavoces, en su reunión mantenida este martes, ha ordenado la actividad parlamentaria de la próxima semana, que comenzará el lunes con la reunión de la Comisión Especial de Estudio sobre la situación del trasvase Tajo-Segura, tras las últimas medidas anunciadas por el Ministerio de Transición Ecológica.

En esta reunión comparecerán, a las 9.30 horas, la exministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona; y a las 11.30 horas, el presidente de la Comunidad de Regantes de Lorca, Juan Marín Bravo.

Al día siguiente, a la misma hora, se reunirá la Comisión de Sanidad y Política Social, con varias mociones, entre ellas la puesta en funcionamiento de un centro de salud en Los Alcázares con atención de Urgencias las 24 horas del día; y la creación de Centros Comarcales de Salud Sexual y Prevención de ITS, ambas del grupo parlamentario Socialista.

Se incluye también una moción en Comisión sobre impulso a la finalización de las obras del Centro de Atención Temprana de Alguazas; y sobre diagnóstico y tratamiento del glioma difuso intrínseco de tronco (DIPG), ambas de Vox.

También se debatirá la moción en Comisión sobre solicitud al Gobierno de la Nación de creación de un fondo presupuestario común de ámbito estatal, disponible y accesible para todas las Comunidades, que permita financiar el acceso a medicamentos huérfanos, del PP; y sobre transparencia en las listas y tiempos de espera en el Servicio Murciano de Salud (MOCC-0519), del grupo parlamentario Mixto.

El miércoles, día 26, a las 10.00 horas, se celebrará Sesión Plenaria de impulso, para el debate y votación de las siguientes iniciativas: Dictamen de la Comisión de Economía, Hacienda y Presupuesto sobre las Cuentas Generales de la Comunidad correspondientes a los ejercicios 2013-2021; y moción en Pleno con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, del grupo parlamentario Socialista.

Además de la moción en Pleno sobre reconsideración del arraigo, del grupo parlamentario Vox; y sobre solicitud al Gobierno de la Nación para que asuma los gastos extraordinarios sufridos por los municipios afectados por la dana 'Alice' y atienda las justas indemnizaciones reclamadas por sus vecinos, del grupo parlamentario Popular.

Se incluye en el orden del día una moción en Pleno sobre vivienda cooperativa, del grupo parlamentario Socialista; la propuesta de Creación de una Comisión Especial de Investigación sobre la liquidación fallida por daños y perjuicios en la construcción y explotación del Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia, de Vox; y moción en Pleno sobre alejamiento de los salones de apuestas de los centros educativos, del grupo parlamentario Mixto.

Y la Sesión Plenaria de control al Consejo de Gobierno se celebrará el jueves, 27 de noviembre, a las 9.30 horas, con 24 preguntas orales en Pleno.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El jurado en el juicio por el triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)retoma la deliberación para emitir un veredicto

El jurado en el juicio

Diana Morant alega que el PSOE aún no se ha querellado contra Leire Díez porque no se ha visto perjudicado

Diana Morant alega que el

Illa reprocha a Ignacio Garriga (Vox) negociar "en despachos" el relevo de Mazón en Valencia

Illa reprocha a Ignacio Garriga

Sánchez presume de ayudas a autónomos y vivienda y Junts le acusa de "mentir" y afea a sus socios que acepten su trágala

Sánchez presume de ayudas a

Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y el presidente le ataca con Mazón y el 'caso Almería'

Feijóo acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”