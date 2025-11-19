Illa reprocha a Ignacio Garriga (Vox) negociar "en despachos" el relevo de Mazón en Valencia

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado este miércoles al líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, negociar "en despachos" con el PP en Valencia para decidir el relevo del expresidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.
En el pleno del Parlament, Illa ha criticado que Garriga vaya a Valencia para abordar con el PP un relevo que asegura que "deberían resolver los ciudadanos en unas elecciones".
Illa también ha acusado a Vox de acordar con los populares "desmontar" la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y de pactar a puerta cerrada la reorganización del poder institucional en la Comunitat Valenciana.
