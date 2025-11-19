Espana agencias

Illa reprocha a Ignacio Garriga (Vox) negociar "en despachos" el relevo de Mazón en Valencia

Guardar

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa, ha reprochado este miércoles al líder de Vox en Cataluña, Ignacio Garriga, negociar "en despachos" con el PP en Valencia para decidir el relevo del expresidente de la Comunitat Valenciana, Carlos Mazón.

En el pleno del Parlament, Illa ha criticado que Garriga vaya a Valencia para abordar con el PP un relevo que asegura que "deberían resolver los ciudadanos en unas elecciones".

Illa también ha acusado a Vox de acordar con los populares "desmontar" la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE) y de pactar a puerta cerrada la reorganización del poder institucional en la Comunitat Valenciana.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El jurado en el juicio por el triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)retoma la deliberación para emitir un veredicto

El jurado en el juicio

Diana Morant alega que el PSOE aún no se ha querellado contra Leire Díez porque no se ha visto perjudicado

Diana Morant alega que el

La exministra Cristina Narbona comparece este lunes en la Asamblea murciana sobre la situación del trasvase

La exministra Cristina Narbona comparece

Sánchez presume de ayudas a autónomos y vivienda y Junts le acusa de "mentir" y afea a sus socios que acepten su trágala

Sánchez presume de ayudas a

Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y el presidente le ataca con Mazón y el 'caso Almería'

Feijóo acusa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”