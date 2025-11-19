Espana agencias

Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y el presidente le ataca con Mazón y el 'caso Almería'

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha acusado a Pedro Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y ha afirmado que la moción de censura que promovió en 2018 "no fue contra la corrupción" sino "para la corrupción de su cuadrilla". En su réplica, el presidente del Gobierno ha asegurado que no puede dar "clases de ejemplaridad" cuando "lleva un año aplaudiendo" a Carlos Mazón y le ha atacado con el 'caso Almería' tras la detención del presidente de la diputación por presuntos contratos irregulares.

En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, Feijóo ha sacado a relucir el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil sobre Santos Cerdán, su 'ex número tres', que recoge presuntas mordidas a cambio de comisiones. "Le pregunto, para sacar algo adelante, ¿hay que reservarle una mordida del 2% al Partido Socialista Obrero Español?", ha interpelado al jefe del Ejecutivo.

Un día después de que el Consejo de Ministros aprobara el techo de gasto para los Presupuestos, el jefe de la oposición ha afirmado "donde no hay techo de gasto es en Ferraz" y le ha dicho que puede hacer "lo que quiera con su partido" pero "no va a convertir a España en una cloaca".

SÁNCHEZ PRESUME DE "TOLERANCIA CERO FRENTE A LA CORRUPCIÓN"

En su turno, el presidente del Gobierno ha presumido de la "estabilidad" de su Gobierno, así como de su "capacidad de diálogo" con los grupos" y de lograr "resultados". Dicho eso, ha afirmado que en su Ejecutivo hay "tolerancia cero frente a la corrupción" y "no cero respuestas frente a la corrupción" como, a su juicio, hace el PP.

A renglón seguido, ha criticado que Feijóo, después de llevar "un año aplaudiendo a Mazón", venga a dar "clases de ejemplaridad" al Congreso. "Mírese al espejo antes de dar lecciones de ejemplaridad, señoría", le ha espetado, para recordarle lo que ha ocurrido en la diputación de Almería con la detención de Javier Aureliano García. "Mire Almería, mire Almería", ha enfatizado.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN))

