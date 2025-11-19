Espana agencias

El PSOE defiende su "contundencia" con la trama Koldo y admite su "sorpresa" con Cerdán, que llevaba una "vida austera"

Guardar

El PSOE ha defendido este miércoles su "contundencia" con los implicados en el 'caso Koldo' y su "colaboración" con la Justicia, aunque ha admitido su "sorpresa" ante las últimas informaciones sobre las supuestas mordidas que cobraba su ex secretario de Organización, Santos Cerdán, ya que aseguran que llevaba "una vida austera".

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha asegurado este miércoles que "desde el primer momento" en que su partido tuvo conocimiento de la situación del exdirigente socialista Santos Cerdán hizo dos cosas: "una, expulsar a todo aquel que podía haberse corrompido, que se hizo inmediatamente; y otra poner a disposición de la Justicia toda la información para que la Justicia haga su trabajo".

Así ha respondido López en los pasillos de la Cámara Baja, antes del inicio de la sesión de control del Pleno, preguntado por los periodistas por el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, en la que relacionan al exdiputado socialista con una trama corrupta en la supuestamente que a través de su empresa Servinabar se llevaba el 2 por ciento de obras públicas adjudicadas.

"LA VIDA TE DA SORPRESAS, A VECES DESAGRADABLES"

Por su parte, también en los pasillos del Congreso, el vicepresidente del Congreso, el socialista Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, ha afirmado que la respuesta de su partido ante la situación de Santos Cerdán ha sido "una acción contundente" y ha subrayado que el PSOE "ha hecho todo lo que está en su mano".

"Hemos hecho todo lo que está en nuestra mano, que dejara su acta y que ahora la Justicia actúe", ha señalado Gómez de Celis, quien ha añadido que "la vida austera que observábamos y una persona que no tenía condicionamiento para parecer así". "La vida te da sorpresas, y a veces muy desagradables", ha apostillado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El jurado en el juicio por el triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)retoma la deliberación para emitir un veredicto

El jurado en el juicio

Diana Morant alega que el PSOE aún no se ha querellado contra Leire Díez porque no se ha visto perjudicado

Diana Morant alega que el

La exministra Cristina Narbona comparece este lunes en la Asamblea murciana sobre la situación del trasvase

La exministra Cristina Narbona comparece

Illa reprocha a Ignacio Garriga (Vox) negociar "en despachos" el relevo de Mazón en Valencia

Illa reprocha a Ignacio Garriga

Sánchez presume de ayudas a autónomos y vivienda y Junts le acusa de "mentir" y afea a sus socios que acepten su trágala

Sánchez presume de ayudas a
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”