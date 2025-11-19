Espana agencias

El PSOE de Navarra dice que desconocía las actuaciones de Cerdán y las enmarca en el "ámbito totalmente personal"

La secretaria de Organización del Partido Socialista de Navarra (PSN), Esther Iso, ha condenado "rotundamente" las actuaciones de Santos Cerdán recogidas en el último informe de la UCO, ha destacado que "no conocíamos estos hechos" y los ha circunscrito al "ámbito totalmente personal".

En declaraciones a los medios de comunicación, Iso ha destacado el "rechazo y condena" del PSN "a los hechos conocidos tras el informe de la UCO" y ha asegurado que "ni conocíamos esos hechos ni desde luego los avalábamos".

La socialista ha insistido en que "no conocíamos esos hechos y desde luego los condenamos rotundamente, que se circunscriben al ámbito totalmente personal y desde luego no es el modus operandi ni la manera de entender la política que tiene el Partido Socialista de Navarra".

Esther Iso ha resaltado: "desde el minuto uno fuimos muy claros y pedimos que se investigaran los túneles de Belate, que se investigaran todas las adjudicaciones que habían tenido estas empresas". En este sentido, ha afirmado que para el PSN "sería una buena noticia que se incorporaran los túneles de Belate a esa investigación, porque lo único que haría sería dilucidar que no ha habido delito en esa adjudicación".

Ha defendido que "no ha habido ninguna injerencia política y así se ha ido demostrando en la comisión de investigación". Ha destacado que "todos los técnicos" que han pasado por la comisión por el momento "han dicho que no ha habido ninguna injerencia política que les llevara a llevar la adjudicación hacia un lado o hacia otro". "Y tenemos claro que ninguno de los consejeros ni la presidenta de Gobierno de Navarra están metidos en ello", ha asegurado.

La socialista ha reconocido que en el PSN se han quedado "un poco fríos" tras el último informe de la UCO, "sabiendo la situación que hemos podido vivir sin saberlo" pero ha insistido en que "no es la manera de actuar" ni de "entender la política" de su formación.

Preguntada sobre si las últimas informaciones pueden afectar a la confianza en el PSN por parte de los socios de Gobierno, Iso ha contestado que no lo cree y ha reiterado que "no es el modus operandi del Partido Socialista, no es la manera de actuar del Partido Socialista de Navarra y no es la manera de entender la política". "Tenemos clara cuál es nuestra hoja de ruta, que es mejorar la vida de los ciudadanos y las ciudadanas y, por lo tanto, en ello vamos a seguir", ha señalado.

