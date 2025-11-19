Espana agencias

El PSOE baja dos puntos en noviembre mientras suben PP y Vox y la ventaja de Sánchez se recorta a 10 puntos

El Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero desde el anuncio de ruptura de Junts, recorta la estimación de voto del PSOE hasta el 32,6% y reduce su ventaja a 10,2 puntos, mientas suben el PP y Vox.

La encuesta, hecha pública este martes, atempera los resultados del mes de octubre, cuando el PSOE marcó uno de sus mejores registros (34,8%) y el PP su cota más baja (19,8), lo que disparó a 15 puntos la distancia entre los dos grandes partidos.

En noviembre el PSOE se queda en el 32,6%, mientras que el PP se recupera y se anota un 22,4%, lo que reduce la distancia a 10,2 puntos.

