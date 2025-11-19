Espana agencias

El presidente aragonés cree que el PSOE "tiene que dar todo tipo de explicaciones" por el caso Koldo

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este miércoles que el PSOE "tiene que dar todo tipo de explicaciones" sobre el caso Koldo.

"Hay una trama de corrupción socialista del 2 por ciento que tiene su epicentro en los más altos cargos del PSOE y que se valía de cargos en algunas comunidades autónomas, por desgracia en Aragón para poder tramitar algunos proyectos".

De esta forma, "el Partido Socialista tiene que dar todo tipo de explicaciones porque la explicación que ha dado de que ese informe de la Guardia Civil, de la UCO, no tipifica delitos, es tratarnos a los aragoneses como tontos" ya que "el informe de la Guardia Civil lo que hace es describir hechos, no tipificar los delitos".

"Es el juez quien tiene que tipificar los delitos, pero la Guardia Civil informa de aquellas cuestiones que cree que son delictivas; evidentemente será el juez el que tendrá que hacer su trabajo".

"Desde la mesa de la portavoz del Gobierno, posterior al Consejo de Ministros, creo que hay que dar muchísimas explicaciones sobre lo que el Partido Socialista ha hecho relacionada con esa trama de corrupción de Servinabar, del Partido Socialista y de Acciona en la Comunidad Autónoma de Aragón", ha zanjado.

