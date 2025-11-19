Espana agencias

El PP tilda al PSOE de "Gobierno del 2%" y Bolaños pide distinguir entre personas honradas y las de indicios criminales

El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha acusado este miércoles al PSOE de ser "el gobierno de la corrupción y el del 2%", en referencia al supuesto porcentaje que se llevaba en mordidas de obras públicas el exdirigente socialista Santos Cerdán, a lo que el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, ha respondido pidiendo que distinga entre personas honradas "que no merecen su difamación" y otras con sólidos indicios de criminalidad.

Durante la sesión de control en el Congreso, Tellado ha afirmado que el exministro de Transportes José Luis Ábalos y Santos Cerdán lo "acreditan" y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil "lo demuestra", asegurando que los socialistas "robaron a manos llenas".

"Son ustedes el gobierno del 2%, los del piso franco. Ahí está el túnel de Belate en Navarra, el puente del Centenario en Sevilla, contratos millonarios en Marruecos y, en todos ellos, mordidas. Son ustedes el partido de los fajos de billetes, de las chistorras, los soles y las lechugas", ha añadido.

El diputado del PP ha reprochado a Bolaños mientras todo eso supuestamente pasada, él el responsable de ética del PSOE. "¿Qué tiene de ético todo este montón de corrupción?", le ha espetado.

En su respuesta, Bolaños ha criticado el tono "tabernario, difamador y absolutamente alejado de la realidad" de Tellado y ha recordado que si fuera él diría que tras la detención del presidente 'popular' de la Diputación de Almería, al pertenecer esa provincia a Andalucía, su presidente autonómico, Juanma Moreno Bonilla "es un corrupto y también, por extensión, Alberto Núñez Feijóo", el presidente del PP.

El ministro ha insistido en pedir al PP que distinga entre comportamientos individuales y el conjunto del partido. "Aquellas personas que tienen indicios sólidos de criminalidad, que la justicia haga su trabajo, investigue y llegue hasta el final, y que, a diferencia de ellos, las personas que somos honestas, que somos honradas, que no merecemos su difamación. ¿Puede usted respetarnos? ¿Puede usted respetar la verdad?", ha preguntado al secretario general del partido rival.

En la misma línea, el diputado del PP Jaime de Olano ha acusado al PSOE de estar "hasta el cuello de corrupción" y que existe "una trama organizada desde el Gobierno y el PSOE, la trama del 2%". Ha recordado que Santos Cerdán era el 'número 2' de Pedro Sánchez en el partido. "Hay una organización criminal que anida en el núcleo mismo del Partido Socialista y de la Moncloa", ha remarcado.

Bolaños ha respondido agradeciendo irónicamente que Olano mostrara un tuit que a su juicio demuestra que el presidente del Gobierno "no tenía ninguna información" de las tramas de corrupción de algunos exmiembros del PSOE que se están conociendo estos días y ha reiterado que el PP "no dice una verdad ni por aproximación".

INFORME DEL ABOGADO DE LA UE SOBRE LA AMNISTÍA

También ha participado en la sesión de control la diputada del PP Cayetana Álvarez de Toledo, quien ha preguntado por el informe del Abogado general de la Unión Europea sobre la amnistía a los condenados por el proceso separatista catalán y ha afirmado que dicho documento es "una afrenta a la verdad, una ofensa a la inteligencia y un desprecio a España".

Bolaños ha contestado a Álvarez de Toledo que la historia de su vida es "su lucha contra la verdad, contra la realidad y contra los hechos", recordando sus declaraciones sobre ETA y los atentados yihadistas del 11M.

El titular de Justicia ha añadido que ya son cuatro instituciones --el Tribunal Constitucional, la Comisión de Venecia, la Comisión Europea y las conclusiones del abogado general europeo-- las que consideran que la amnistía es "conforme a derecho", y ha defendido que España "tenía una gravísima crisis constitucional y social en Cataluña que se ha superado".

"SOCIALDEMOCRACIA O BARBARIE"

Por otro lado, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha preguntado al ministro si es "consciente de la degradación de España". Bolaños ha replicado señalando que este martes la Comisión Europea reconoció que el país va a crecer un 2,9% y tiene más de 22 millones de ocupados. Ha afirmado que "lo único degradado, lo único humillado, lo único arrodillado es Vox ante los poderosos".

En su segundo turno de intervención, Millán ha asegurado que la legislatura es "el culmen de un proceso de desintegración nacional" y ha acusado al PSOE de haber llegado "expresamente para robar". El ministro de Justicia ha concluido que PP y Vox son "perfectamente intercambiables" y ha planteado una disyuntiva: "¿socialdemocracia o barbarie?".

