Espana agencias

El jurado en el juicio por el triple crimen de Chiloeches (Guadalajara)retoma la deliberación para emitir un veredicto

Guardar

El jurado popular del juicio por el triple crimen con robo en un chalé de Chiloeches (Guadalajara) ha retomado este miércoles, a partir de las 09.00 horas, la deliberación que se iniciaba este martes, en la que los miembros que lo componen deberán pronunciarse sobre el objeto del veredicto, compuesto por 43 preguntas y numerosos subapartados.

Los nueve miembros del jurado recibían este martes el objeto del veredicto y las instrucciones de la magistrada-presidenta, María Elena Mayor, quien ya les advertía de la complejidad del documento y les recordaba el carácter secreto, nominal y motivado de todas las decisiones que adopten, así como la necesidad de basarse exclusivamente en las pruebas practicadas en sala, bajo riesgo de nulidad del procedimiento.

El tribunal ciudadano ha quedado incomunicado para evaluar la responsabilidad penal de los tres acusados --F.P.S., como principal encausado, y C.B.M. y D.M.A., como presuntos colaboradores-- en relación con los hechos ocurridos la madrugada del 12 de abril de 2024, cuando un presunto robo derivaba en la muerte violenta de un matrimonio y su hija y en el posterior incendio de la vivienda, supuestamente para tapar huellas.

La Fiscalía ha solicitado prisión permanente revisable y 40 años adicionales para F.P.S. por las tres muertes, cinco años para C.B.M. y tres años y seis meses para D.M.A.; la acusación particular ha defendido un plan conjunto y ha pedido que los dos últimos sean considerados cooperadores necesarios, no rebajando en nada su petición inicial de penas mientras que las defensas han reiterado sus versiones exculpatorias o atenuadas.

Tras recibir el objeto del veredicto impreso, el jurado se retiraba ayer martes a deliberar, proceso que continuará este miércoles en espera de un veredicto sobre los hechos, las circunstancias atenuantes y la culpabilidad de cada acusado. La vista por este caso, celebrada en la Audiencia Provincial de Guadalajara, arrancaba el lunes 10 de noviembre, un año y siete meses después de producirse los hechos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Sánchez presume de ayudas a autónomos y vivienda y Junts le acusa de "mentir" y afea a sus socios que acepten su trágala

Sánchez presume de ayudas a

Feijóo acusa a Sánchez de llevar la "cloaca de Ferraz" a Moncloa y el presidente le ataca con Mazón y el 'caso Almería'

Feijóo acusa a Sánchez de

El PSOE defiende su "contundencia" con la trama Koldo y admite su "sorpresa" con Cerdán, que llevaba una "vida austera"

El PSOE defiende su "contundencia"

Diana Morant no aclara por qué el PSOE no demanda a Leire Díez y coincide en que es un poco "Antoñita la Fantástica"

Durante una entrevista, la titular de Ciencia evitó especificar motivos sobre la ausencia de acciones legales contra Leire Díez, reiteró que ella no representa formalmente al partido y avaló que se la describa como “Antoñita la Fantástica”

Diana Morant no aclara por

El Congreso guarda un minuto de silencio en memoria de Marcos Vizcaya, portavoz del PNV en la transición

El Congreso guarda un minuto
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Procedente el despido de un

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

El Supremo rechaza la nacionalidad a una mujer que pidió la nacionalidad por origen sefardí: solo aportó su nacionalidad saharaui y haber nacido en Sidi Ifni

ECONOMÍA

La vivienda marca su precio

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

¿Tienes derecho a un día de asuntos propios si has pasado todo el año de baja? Esto es lo que dice la ley

Los españoles desconfiamos del Black Friday, pero vamos a caer igual (sobre todo los hombres): gastaremos más que en 2024

Carme Canet, periodista cultural, relata en RAC1 cómo le han denegado la jubilación: “Mientras tanto ni cotizo ni cobro”

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”