Espana agencias

El Congreso llama a proteger los "derechos democráticos" logrados por las mujeres ante "cualquier intento de retroceso"

Guardar

El Pleno del Congreso ha aprobado este miércoles, cuando se cumplen 92 años de la primera vez que las mujeres votaron en España, una declaración institucional en la que se reconoce su contribución al fortalecimiento de las instituciones y al progreso social. También se subraya "la necesidad de preservar y reforzar los avances logrados, conscientes de que los derechos democráticos deben ser protegidos frente a cualquier intento de retroceso".

El texto, promovido por Sumar, ha sido leído en el hemiciclo por el secretario primero de la Cámara, Gerardo Pisarelo, y destaca que la aprobación del sufragio femenino en 1931 "supuso uno de los avances más decisivos en la historia democrática de nuestro país", pues con la incorporación de millones de mujeres al ejercicio de la soberanía popular se amplió el concepto de ciudadanía y se hizo la democracia un "sistema más justo, más completo y más representativo".

La Cámara destaca que aquella primera participación de las mujeres en unas elecciones generales, el 19 de noviembre de 1933, "marcó un punto de inflexión que transformó de forma profunda la vida pública española" y que cuando su participación política se retomó tras al dictadura se ensancharon los espacios de libertad, se fortaleció la cultura democrática y se impulsaron "cambios sociales, educativos y jurídicos que han beneficiado al conjunto de la sociedad".

"El sufragio femenino abrió la puerta a una presencia creciente de mujeres en todos los ámbitos de decisión, enriqueciendo la mirada del Estado y ampliando las perspectivas desde las que se construyen las políticas públicas", reza el texto de la declaración institucional, que también subraya que con el paso de las décadas "esta conquista ha permitido avanzar en igualdad, reforzar los derechos fundamentales y garantizar que la pluralidad de la ciudadanía esté mejor reflejada en las instituciones".

PILAR ESENCIAL DE LA DEMOCRACIA

En este contexto, el Congreso reafirma el valor histórico del sufragio femenino "como uno de los pilares esenciales sobre los que se sustenta la democracia", reconoce la "contribución decisiva de las mujeres al fortalecimiento de las instituciones y al progreso social de nuestro país" y "manifiesta su compromiso firme con la promoción de la igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres en todos los ámbitos de la vida política, económica y social".

También defiende "la necesidad de preservar y reforzar los avances logrados, conscientes de que los derechos democráticos deben ser protegidos frente a cualquier intento de retroceso". "En este aniversario, el Congreso subraya que la democracia sólo puede comprenderse plenamente desde la incorporación de las mujeres a la vida pública y reafirma su voluntad de seguir avanzando hacia una igualdad plena", finaliza la declaración.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Anticorrupción pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 y medio para Koldo y 7 para Aldama por la trama mascarillas

Anticorrupción pide 24 años de

PP vasco dice que le despierta "sospechas" que PNV no rompa con el PSOE ni acuse a Sánchez o Cerdán

PP vasco dice que le

Piden 3 años y medio de cárcel para un acusado de homicidio por imprudencia en Gijón

Piden 3 años y medio

TSJA confirma la pena de 15 años para el condenado por violar a una mujer en un parking público de Jaén

TSJA confirma la pena de

Condenado a 11 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina de cinco años

Condenado a 11 años de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción pide 24 años de

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

El PP recorta distancias con el PSOE en el CIS de la ruptura de Junts con el Gobierno y la dimisión de Mazón

Rozalén sorprende a los pacientes de La Paz con un concierto sorpresa tras su regreso de Las Vegas

Un agricultor sufre un accidente de tráfico y el seguro no le paga porque cuestiona las secuelas que le dejó: el juez obliga a indemnizarle con 21.667 euros

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

ECONOMÍA

Super Once: esta es la

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 19 noviembre

Conoce las mejores horas del día para usar la luz en España

El Gobierno ofrece a los funcionarios una subida salarial del 10% hasta 2028, pero los sindicatos no están de acuerdo

Triplex de la Once: jugada ganadora y resultado del sorteo 2

Estos son los errores que cometen las familias a la hora de heredar: “Puede parecer absurdo, pero es muy frecuente”

DEPORTES

La Vuelta Ciclista a España

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”