El Congreso guarda un minuto de silencio en memoria de Marcos Vizcaya, portavoz del PNV en la transición

El Pleno del Congreso ha guardado este miércoles un minuto de silencio en memoria de Marcos Vizcaya Retana, portavoz parlamentario del PNV en los años de la Transición, que falleció este lunes a los 78 años de edad.

Antes de empezar la sesión de control al Gobierno, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, ha hecho mención al fallecimiento del exdiputado y ha invitado a sus señorías a guardar un minuto de silencio.

Marcos Vizcaya fue diputado del PNV en el Congreso entre 1977 y 1986 y asumió la portavocía del grupo parlamentario cuando Xabier Arzalluz renunció al acta al ser elegido presidente del partido.