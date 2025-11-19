Espana agencias

Convocan una concentración ante Santa Marina la Real (León) por la celebración de una misa en homenaje a Franco

Colectivos antifascistas han convocado una concetración este jueves a las puertas de la iglesia Santa Marina la Real a las 20.00 horas ante la celebración de una misa en homenaje a Francisco Franco y a José Primo de Rivera.

El objetivo de este acto reivindicativo es mostrar la repulsa ante la celebración de este acto, que "blanquea el franquismo" cuando se cumplen 50 años de la muerte del dictador. "Para demostrar una vez más que no le tenemos miedo al fascismo y que no vamos a permitir que campe a sus anchas por nuestra ciudad", señala el colectivo convocante.

En este sentido, lamenta que "otro año más" las instituciones se muestran "cómplices del fascismo" permitiendo la misa en homenaje a Franco y a José Primo de Rivera el 20 de noviembre en la iglesia de Santa Marina la Real. En el cartel de la convocatoria puede leerse que "ayer y hoy contra el fascismo".

El pasado año el capellán de La Falange y párroco de Villamuñío (León) Jesús Calvo celebró una misa en honor a Francisco Franco a las 20.00 horas en la misma parroquia, templo en el que ya se ha celebrado el oficio en anteriores ocasiones.

También en ese momento varias organizaciones sociales convocaron una concentración frente a la parroquia para mostrar su rechazo a la celebración de la misa.

