Espana agencias

Condenan a más de 2 años de cárcel a un varón por poner cámaras ocultas en el cuarto de su hijo e hijastra en Pontevedra

Guardar

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Pontevedra condena a dos años y cuatro meses de prisión, como autor de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, a un hombre que instaló cámaras ocultas en las habitaciones de su hijo y de la hija de su mujer, menor de edad en el momento de los hechos.

Según consta en el relato de hechos probados de la sentencia, ambos mantenían una relación sentimental que era conocida por el acusado.

El tribunal considera acreditado que el sospechoso colocó las cámaras, camufladas en un reloj y en un altavoz, "movido por la intención de vulnerar su espacio más reservado" y que observó a la menor "desnuda, semidesnuda o manteniendo relaciones sexuales" con su pareja, el hijo del condenado.

La Sala asegura que la declaración de la víctima es "totalmente creíble" y que cuenta con corroboraciones externas, como las 259 imágenes y dos vídeos que su padrastro guardaba en un archivo de su ordenador personal.

Además de dos años y cuatro meses de prisión, los magistrados le imponen al acusado una multa de 12.000 euros, así como el pago de 20.000 euros de indemnización y la prohibición de aproximarse a la víctima y de comunicarse con ella durante seis años.

Asimismo, los jueces lo absuelven del delito de corrupción de menores, al entender que en la obtención de las grabaciones la menor "permaneció completamente ajena a su actuación, no solo por desconocer que estaba siendo grabada, sino porque no ejecutó ninguna actuación sobre ella, no fue directamente involucrada o perturbada". A ello, añaden que "no consta ninguna difusión ni ánimo de difusión de las imágenes y grabaciones obtenidas".

Para el tribunal, carece de valor exculpatorio la alegación "de que pretendía vigilar si su hijo consumía sustancias", pues asegura que es "evidente" que "para ello existen otros métodos no delictivos y no justifica que guardara esas imágenes en un archivo".

La sentencia no es firme, ya que pueden presentar recurso ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Congreso acoge este jueves una representación teatral que dará vida a los discursos de Carrillo o Roca

El Congreso acoge este jueves

Anticorrupción sitúa a Ábalos como "el jefe" de la trama de mascarillas integrada por Koldo y Aldama

Anticorrupción sitúa a Ábalos como

La jueza de la dana incluye en la causa a Scarlett, la víctima no nacida que murió con su madre en Riba-roja

La jueza de la dana

La UCO reafirma el pago de 550.000 euros a los implicados en el 'caso Koldo' por obras del AVE en Murcia

Infobae

Juzgan este jueves al acusado de retener en su domicilio a una mujer con la que concertó una cita en Granada

Juzgan este jueves al acusado
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas

Anticorrupción considera “veraces” las pruebas de Aldama que sitúan a Santos Cerdán en los amaños de obra pública

Anticorrupción solicita una vista en el Supremo para decidir si mantienen en libertad a Ábalos y a Koldo García

“La Paqui”, mujer de Santos Cerdán, en el foco de la UCO: la Guardia Civil solicita a Hacienda rastrear los movimientos de sus cuentas bancarias entre 2014 y 2024

Pedro Sánchez anuncia una batería de medidas “ambiciosas” para frenar la desinformación, el odio y la vulneración de la privacidad en internet

Anticorrupción pide 24 años de cárcel para Ábalos y solo siete para Víctor de Aldama por la trama de las mascarillas

ECONOMÍA

El Gobierno desmiente que la

El Gobierno desmiente que la vivienda haya alcanzado su récord histórico: cuál es la diferencia entre el valor de mercado y la tasación

Comprobar Super Once: los números ganadores del Sorteo 4 de este 19 noviembre

Precio del aceite de oliva en España este 19 de noviembre

España es la mayor productora de tabaco de Europa: el 99% de producción está en Extremadura

Las inmobiliarias creen que solo un “Plan Marshall de Vivienda” solucionará el problema de acceso que “asfixia” a una generación

DEPORTES

Así fue la última vez

Así fue la última vez que España ganó la Copa Davis: un héroe llamado Bautista, las lágrimas de Nadal y la sexta ensaladera

Así es Curazao, el país más pequeño en clasificarse para el Mundial de 2026: 155.000 habitantes y 15 años de vida

La Vuelta Ciclista a España 2026 no pasará por Canarias debido a la presencia del equipo israelí

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)