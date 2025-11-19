Espana agencias

Castedo reclama convocar el congreso del PPCV: "No pongamos paños calientes, el partido está absolutamente fracturado"

La exalcaldesa de Alicante Sonia Castedo ha reclamado la convocatoria del congreso regional del PPCV tras la salida de Carlos Mazón como líder de la formación en la Comunitat Valenciana y ha subrayado la necesidad de "empezar a reconstruir" el partido, que en estos momentos a su juicio está "absolutamente fracturado".

"Parece que, por fin, se avecina la celebración del congreso regional del PPCV. Es una buena noticia para los que llevamos más de año y medio reclamándolo, pero es una mejor noticia para los miles de militantes de esta comunidad", expresa la integrante del proyecto que encabeza el 'expresident' de la Generalitat Francisco Camps en un comunicado publicado en sus redes sociales.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, avanzó este martes que habrá relevo de Carlos Mazón como presidente del PPCV "en las próximas semanas", una vez que haya sido investido 'president' de la Generalitat Juanfran Pérez Llorca. No obstante, el PP no ha precisado cómo se producirá la sustitución de Mazón, si será convocando un congreso o si podría realizarse a través de una Junta Directiva.

Castedo asegura que los militantes del PPCV son "conscientes de lo necesario que es empezar a reconstruir un partido qué hoy, y no pongamos paños calientes, está absolutamente fracturado" y señala: "Vamos a ir a ese congreso. Vamos a ofrecer nuestro trabajo, nuestra lealtad y nuestra experiencia".

La exalcaldesa de Alicante reclama asimismo que sean los militantes, "únicos artífices de la existencia de los partidos, quienes decidan, porque todos y cada uno de esos militantes son quienes deben tener la voz y el voto para elegir".

En esta línea, expresa su deseo de que lo puedan hacer "libremente, sin ataduras, sin presiones y sin más interés que el de volver a conseguir un partido en nuestra comunidad fuerte, sin complejos y, sobre todo, libre".

"LUCHA FRATRICIDA"

Sonia Castedo añade que quiere "pensar" que ese congreso --que en este momento sigue sin estar convocado pese al anuncio de la salida de Mazón-- "no se va a convertir en una lucha fratricida". "Quiero pensar que el objetivo que nos une es el mismo y que el interés general primara sobre el interés particular", enfatiza.

Con todo, la exalcaldesa de Alicante asegura que tienen "capacidad, ganas, la fuerza de miles de personas, programa" y agrega: "Y no tenemos miedo a nada y a nadie".

Precisamente, el proyecto que encabeza Camps acogió este martes con satisfacción e "ilusión" el horizonte que se abre después de que Feijóo avanzara que habrá relevo de Mazón como presidente del PPCV y haya confiado en que se convoque próximamente un congreso regional para elegir al nuevo máximo dirigente del partido en la Comunitat.

El proyecto de Camps desea que el cónclave de los 'populares' valencianos se pueda celebrar en "primavera de 2026": "El PPCV necesita rearmarse de cara a 2027 y aportar su ayuda a Feijóo. Nuestro objetivo es que Feijóo sea presidente".

