C. de Madrid pide penas de hasta 255 años de cárcel para los padres de Colmenar (Madrid) detenidos por presunto maltrato

La Comunidad de Madrid ha solicitado penas de hasta 255 años de prisión para los dos padres de Colmenar Viejo procesados por la presunta comisión de delitos continuados de maltrato físico, psicológico y sexual contra sus ocho hijos menores, hechos que se produjeron desde 2015 hasta 2023.

Así consta en el escrito de acusación de la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press y adelantado por el diario 'El Mundo', en el que se interesa al juez la apertura de juicio oral y se solicita una condena de 225 años para el padre por delitos de lesiones, maltrato y agresión sexual, detención ilegal y trato degradante, entre otros.

A la madre se le solicita una pena de 178 años de cárcel. Una vez que se dicte la apertura de juicio oral, la causa pasara a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento.

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedan bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

El documento atribuye al padre y a la madre delitos de maltrato habitual, múltiples delitos de lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y diversas agresiones sexuales a menores de 16 años, además de responsabilidad por omisión en numerosos episodios.

"CLIMA DE TERROR"

La acusación sostiene que los hechos se desarrollaron durante años en el domicilio familiar, donde los menores habrían sido sometidos a un "clima de terror", con castigos físicos reiterados, aislamiento prolongado en un sótano y privación de comida y sueño.

"De manera habitual, los procesados de manera sistemática, y con la voluntad de menoscabar la integridad moral de sus hijos los sometieron a actos de desprecio y humillación, aislándolos del entorno, tanto familiar como de posibles amistades, actos que se centraban especialmente en los tres hijos más mayores", recoge el escrito.

Se detallan episodios de agresiones "con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones y amenazas de muerte, así como exploraciones y tocamientos de carácter sexual dirigidos a dos de las hijas mayores".

Uno de los hijos, por ejemplo, cuando cumplía 9 años "permaneció encerrado mientras sus hermanos disfrutaban de la festividad". "No pudo interactuar con nadie salvo unos minutos en que el padre lo condujo hasta el salón de la vivienda, instándole a que, como mero espectador, comprobara cuánto se divertían sus hermanos, llevándolo de nuevo al sótano", se describe.

En otra ocasión, el procesado golpeó en la cabeza a una de sus hijas "con el rodillo, provocándole una brecha por la que le ocasionó una fuerte hemorragia recibiendo la menor los cuidados de la madre".

SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

El escrito describe además secuelas físicas y un daño psicológico significativo en siete de los menores, que presentan síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima, conductas autolesivas y rasgos compatibles con trauma.

La acusación solicita también medidas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, prohibiciones de aproximación y comunicación, y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de las penas.

La causa se tramita en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado traslado a la defensa para la presentación del escrito correspondiente antes de la apertura del juicio oral.