Espana agencias

C. de Madrid pide penas de hasta 255 años de cárcel para los padres de Colmenar (Madrid) detenidos por presunto maltrato

Guardar

La Comunidad de Madrid ha solicitado penas de hasta 255 años de prisión para los dos padres de Colmenar Viejo procesados por la presunta comisión de delitos continuados de maltrato físico, psicológico y sexual contra sus ocho hijos menores, hechos que se produjeron desde 2015 hasta 2023.

Así consta en el escrito de acusación de la Comunidad de Madrid, al que tuvo acceso Europa Press y adelantado por el diario 'El Mundo', en el que se interesa al juez la apertura de juicio oral y se solicita una condena de 225 años para el padre por delitos de lesiones, maltrato y agresión sexual, detención ilegal y trato degradante, entre otros.

A la madre se le solicita una pena de 178 años de cárcel. Una vez que se dicte la apertura de juicio oral, la causa pasara a la Audiencia Provincial de Madrid para su enjuiciamiento.

Los padres fueron detenidos el 29 de marzo de 2023 por indicios de abandono y maltrato continuado por orden del Juzgado de Instrucción número 1 de Colmenar Viejo, en el marco de una investigación del Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil. Tras la intervención judicial, los ocho hermanos quedan bajo la tutela de la Comunidad de Madrid.

El documento atribuye al padre y a la madre delitos de maltrato habitual, múltiples delitos de lesiones, trato degradante, detención ilegal, amenazas y diversas agresiones sexuales a menores de 16 años, además de responsabilidad por omisión en numerosos episodios.

"CLIMA DE TERROR"

La acusación sostiene que los hechos se desarrollaron durante años en el domicilio familiar, donde los menores habrían sido sometidos a un "clima de terror", con castigos físicos reiterados, aislamiento prolongado en un sótano y privación de comida y sueño.

"De manera habitual, los procesados de manera sistemática, y con la voluntad de menoscabar la integridad moral de sus hijos los sometieron a actos de desprecio y humillación, aislándolos del entorno, tanto familiar como de posibles amistades, actos que se centraban especialmente en los tres hijos más mayores", recoge el escrito.

Se detallan episodios de agresiones "con objetos contundentes, golpes en la cabeza, inmovilizaciones y amenazas de muerte, así como exploraciones y tocamientos de carácter sexual dirigidos a dos de las hijas mayores".

Uno de los hijos, por ejemplo, cuando cumplía 9 años "permaneció encerrado mientras sus hermanos disfrutaban de la festividad". "No pudo interactuar con nadie salvo unos minutos en que el padre lo condujo hasta el salón de la vivienda, instándole a que, como mero espectador, comprobara cuánto se divertían sus hermanos, llevándolo de nuevo al sótano", se describe.

En otra ocasión, el procesado golpeó en la cabeza a una de sus hijas "con el rodillo, provocándole una brecha por la que le ocasionó una fuerte hemorragia recibiendo la menor los cuidados de la madre".

SECUELAS FÍSICAS Y PSICOLÓGICAS

El escrito describe además secuelas físicas y un daño psicológico significativo en siete de los menores, que presentan síntomas ansioso-depresivos, baja autoestima, conductas autolesivas y rasgos compatibles con trauma.

La acusación solicita también medidas de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, prohibiciones de aproximación y comunicación, y periodos de libertad vigilada tras el cumplimiento de las penas.

La causa se tramita en la Sección 27 de la Audiencia Provincial de Madrid, que ha dado traslado a la defensa para la presentación del escrito correspondiente antes de la apertura del juicio oral.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El PSOE de Navarra dice que desconocía las actuaciones de Cerdán y las enmarca en el "ámbito totalmente personal"

Infobae

ERC denuncia que la obra de Franco "resuena en la Audiencia Nacional y el Supremo" y Bolaños exige respeto a los jueces

ERC denuncia que la obra

La Guardia Civil desvela la "preocupación" del socio de Cerdán tras la detención de Koldo: "Se libra de momento"

La Guardia Civil desvela la

Miriam Nogueras dice que el Gobierno está haciendo "teatro" con los Presupuestos: "Deben estar de campaña electoral"

Miriam Nogueras dice que el

Defensa sostiene que hay que hablar de "rearme europeo" y pide "instrumentos jurídicos" para lograr los objetivos

Defensa sostiene que hay que
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El juez deja en libertad

El juez deja en libertad a Santos Cerdán tras casi cinco meses en prisión al quedar “seriamente mitigado” el riesgo de destrucción de pruebas

Procedente el despido de un preso que trabajaba en el economato de la prisión por vender productos por la puerta de atrás “pese a la prohibición expresa”

Feijóo ataca a Sánchez por el nuevo informe de la UCO sobre Cerdán y la falta de Presupuestos: “Donde no hay techo de gasto es en Ferraz”

Un juez retira la pensión de 2.000 euros mensuales a una mujer después de que un detective privado le pillara con una nueva pareja

Acuerdos y reuniones de Zelenski en su visita a España: los 800 millones de euros de ayudas o la colaboración con empresas de defensa

ECONOMÍA

Sorteo 1 de la Triplex

Sorteo 1 de la Triplex de la Once: los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores

Todas las claves para evaluar los riesgos laborales de una empleada del hogar: cómo cumplir con la ley y evitar sanciones

Estos son los ganadores del sorteo de Super Once del 19 noviembre

La vivienda marca su precio más alto desde 1995 tras subir un 12% en el tercer trimestre

Resultados de la Triplex de la Once: sorteo 5 de las 21:15

DEPORTES

Una España de récord pone

Una España de récord pone rumbo al Mundial tras el empate ante Turquía: La Roja iguala la racha sin perder de Italia

Así te hemos contado el partido entre España y Turquía (2-2)

España no consigue pasar del empate ante Turquía, pero certifica su plaza para el Mundial de 2026

Stephen Curry confiesa que el juego de los Warriors en la NBA está inspirado en Pep Guardiola: “Nos enseñaron un vídeo del estilo ‘tiki taka’ del Barcelona”

El jefe de McLaren se sincera sobre Fernando Alonso: “Me arrepiento de no haberle dado un buen coche”