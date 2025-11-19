Espana agencias

Aitor Esteban avisa: si los casos de corrupción salpicaran al PSOE el propio Sánchez se vería obligado a elecciones

El presidente del PNV, Aitor Esteban, ha asegurado hoy que si la investigación de los excargos del PSOE "salpica" al PSOE como organización "haría saltar todo por los aires" y cree que el propio presidente del Gobierno se vería obligado a convocar elecciones.

Así lo ha afirmado el dirigente del PNV en una entrevista en La Mirada Crítica de Tele 5, recogida por Europa Press, al ser preguntado cuál sería la línea roja para que el PNV dejara de apoyar al Gobierno. A este respecto ha precisado que si de toda esta investigación, "si el asunto salpica o no como organización al Partido Socialista, yo creo que eso ya sí que haría saltar todo por los aires y que el mismo presidente, sin necesidad de que hubiera ningún movimiento por parte de ningún partido, ya se vería obligado a dar el paso de convocatoria electoral".

No obstante, Esteban ha añadido que "más allá de todo eso", lo que hay que preguntarse es "hasta cuándo es posible sostener la Legislatura" para el PSOE, ya que existe una "mayoría negativa" en el Parlamento, que se repite una y otra vez en las votaciones.

LAS COSTURAS CADA VEZ SE ESTIRAN MAS

En este sentido, el presidente del PNV cree que este es el tema que "hay que aclarar" y ver cómo evoluciona. En cualquier caso, opina que "todo va a ir decantándose" con el tiempo porque "las costuras cada vez se estiran más".

En cuanto al PP, ha admitido que no tienen unas relaciones excelentes, aunque admite que los puentes "no se han derribado" y que los teléfonos y los contactos siguen más con unas personas que con otras.

Pero en opinión de Aitor Esteban, el sistema constitucional establecido "ha sufrido un bloqueo que nadie hubiera podido sospechar" porque aunque existen la figura de la moción de censura constructiva, "hay un elefante en el garaje" y es, ha precisado, "la existencia de Vox" que impide llegar en cualquier caso a una mayoría absoluta a través de una moción de censura.

EL PP TIENE MUCHO MORRO

Pero lo que sí ha criticado son lo que considera "calificaciones burdas" de los populares que, ha añadido, "en cuanto han visto estas citas (en referencia a los mensajes de la trama de Cerdán sobre presuntas peticiones del PNV para nombrar a miembros de Adif o Sepi) han acusado al PNV de cualquier tipo de corrupción". Una cruzada, ha apuntado, que no tiene "sentido" por que no tienen pruebas.

"Hace falta tener morro", ha exclamado, señalando que han hecho estas declaraciones justo el mismo día en el que se ha detenido al presidente de la Diputación de Almería, del PP: "La gente tiene que mirar el ombligo y hablar de lo que a cada uno le corresponde".

