Vox quiere personarse como acusación popular en el caso de la compra de mascarillas de la Diputación de Almería, del PP

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avanzado este martes que su formación quiere personarse como acusación popular en el caso de los contratos irregulares para la compra de mascarillas que involucra al presidente de la Diputación de Almería, el 'popular' Javier Aureliano García.

"Vamos a hacer todo lo posible para personarnos como acusación popular", ha asegurado Abascal en una entrevista concedida a 'El programa de AR', recogida por Europa Press, después de que haya salido a la luz la detención de García.

Junto al presidente de la Diputación Provincial de Almería, agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) han detenido también al vicepresidente de esa institución, Fernando Giménez, y al alcalde de Fines, Rodrigo Sánchez, del PP.

Están investigados en el marco de una causa que trata de dilucidar si hubo mordidas en la contratación para el suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia.

Abascal ha asegurado que Vox está en contra de la "corrupción del bipartidismo, venga de donde venga". "En estos momentos estamos denunciando durísimamente la corrupción del Gobierno de Pedro Sánchez, porque es la que está encima del tapete, pero dentro de unas semanas o de unos meses vamos a tener que hablar de casos de corrupción del PP, de los que también vamos a hablar", ha garantizado.

EuropaPress

